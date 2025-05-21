6 самых известных шаманов России: Что они предсказали нашей стране и как защищают бойцов СВО

Шаманская практика существует уже более шести тысяч лет. Наши далёкие предки из каменного века выбирали в племени самого необычного человека и верили, что он обладает тайным знанием. Это позволяет избранному существовать на границе физического и духовного миров. Шаманом стать не так-то просто: сначала нужно пройти обучение у более опытного и авторитетного представителя этой духовной практики. Основные их занятия — общение с духами, проведение ритуалов, направленных на защиту своей общины и увеличение охотничьей добычи, упокоение душ умерших, а также камлание. Это практика, которая вводит шамана в состояние религиозного транса и позволяет ему поговорить со своим духом-помощником. Рассказываем в материале о самых известных российских шаманах.

Верховный шаман Кара-оол Допчун-оол (Тыва)

Кара-оол Допчун-оол — верховный шаман России. Он живёт в Тыве. Фото © VK / Karaool Tyulyushevich Dopchunool

Кара-оол Допчун-оол в 2018 году стал верховным шаманом России. Его выбрали другие шаманы на съезде, который проходил в столице Тывы, Кызыле. Там было более сотни практиков, в том числе граждане Монголии и Австрии. За 9 лет до этого Кара-оола выбирали верховным шаманом Тывы. И было за что! Обычный водитель троллейбуса в 1982 году почувствовал в себе силу: начал разговаривать с духами и мёртвыми, проводить обряды. В 1988 году Кара-оол увидел во сне свою бабушку, Улуг Кара-Хам, Великую Чёрную шаманку, и стал лечить людей, избавлять от головной и зубной боли. Стоит рассказать, что в 1953 году Кара-оол Допчун-оол в возрасте пяти лет увидел, как его дедушку и бабушку сожгли в юрте энкавэдэшники.

Кара-оол Допчун-оол в конце 2024 года, буквально 31 декабря, порадовал не только представителей своего народа, но и всех россиян. Он предсказал, что 2025 год будет мягким для России. Кара-оол узнал от духов, что нашу страну ждёт хороший урожай, а природные катаклизмы обойдут нас стороной. Это произойдёт потому, что прошлый год стал достаточно тяжёлым, не говоря уже о позапрошлом.

Русалина Селентай (Чувашия)

Русалина Селентай — шаманка древнего народа сувар, родственного чувашам. Фото © VK / Русалина Селентай

Русалина Селентай родилась 24 июля 1979 года в Екатеринбурге (тогда он назывался Свердловском). Будущая шаманка росла на опушке леса и с детства училась общаться с ним. В детстве обучалась скрипке, но в итоге выбрала варган. После школы училась на экономиста, но это ей претило и Русалина получила психологическое образование в УрГУ. Её учителем по духовным практикам стал шаман Валентин Хагдаев. В 2008 году, осенью, Селентай прошла обряд посвящения по обряду народа сувар, древних родственников чувашей, которые жили в Волжской Булгарии.

Русалина Селентай однажды поделилась с «Битвой экстрасенсов» своим предсказанием. Она с поразительной точностью увидела, как в 2011 рухнул самолёт с ярославской хоккейной командой «Локомотив», причём до катастрофы. А на 2025 год Русалина предсказывает нам внутреннюю гармонию, перемены, а ещё — что мальчиков родится больше, чем девочек.

Шаман Эмчит Седуэт (Якутия)

Якутский шаман Эмчит Седуэт — тот, кто живёт и работает в самом мистическом районе Республики Саха. Фото © YouTube / BBC News — Русская служба

Эмчит Седуэт родился и проживает в селе Эбя Вилюйского улуса Якутии. Это невероятно мистическое место. Дело в том, что именно в окрестностях Вилюйского улуса располагается якутская Долина смерти — место, где охотники то и дело находят загадочные медные котлы. По-русски шамана зовут Федот Иванов, и с 1980-х к нему приезжает множество людей, поскольку у Седуэта есть дар целительства. Сөдүөт (так его имя пишется на якутском) — достаточно важный для Республики Саха шаман: к нему обращаются видные политические деятели от КПРФ. Учитывая, что якут Пётр Аммосов вошёл в VIII созыв Государственной Думы, Седуэт хорошо делает свою работу.

Шаманка Анна Кыталык (Якутия)

Анна Софронеева (Кыталык) — шаманка из Якутии. Она живёт в столице Республики Саха. Фото © YouTube / Из первых уст

Анна Кыталык — одна из самых известных якутских шаманок. У якутов есть своя религиозная картина мира: он разделён на три части. Верхний план — небо, где живут добрые духи. Средний план — дом для людей. А на нижнем плане, под землёй, живут духи умерших. С подземными жителями у якутов общаются чёрные шаманы. А с небесными добрыми духами — белые. Кыталык — белая шаманка. Её обычно просят об исцелении. Так, Анна подняла на ноги якутскую популярную певицу Нику, которая упала с высоты четырёх метров и сломала позвоночник. Перед началом решения она уверенно сказала певице: «Я тебя подниму». Ритуалы Анны Кыталык (её мирская фамилия — Софронеева) обычно проходят в стиле камлания с боем в бубен и высокими прыжками до метра. Так легче вызвать светлых духов.

Шаманка Ульяна Раднаева (Бурятия)

Ульяна Раднаева — магистр психологии из МЭСИ, а ещё сильная шаманка. Фото © VK / Ульяна Раднаева

Ульяна Раднаева выросла в селе Opoнгoй под Улан-Удэ. Потом училась в Новосибирске в физико-математической школе, поступила в МГУ, а закончила МЭСИ, Московский экономический университет. У неё степень магистра по психологии. Она посвящает время в основном целительству. Обряды она проводит в Tyнкинcкoй дoлинe, священной для бурят. Ульяна составила молитву для родственников бойцов СВО и часто делает ритуалы на их защиту. А вот к предсказаниям она относится скептически — считает, что в шаманизме они не нужны. Игра с будущим — очень опасная практика, по мнению Ульяны, предсказание может поставить человека на путь, который для него не предназначался.

Шаман Валентин Хагдаев (Иркутская область)

Валентин Хагдаев — один из самых сильных шаманов. Он проводит камлание по ольхонскому обряду. Фото © VK / Валентин Хагдаев

Валентин Хагдаев родился в деревне Тонта Ольхонского района Иркутской области. Он — один из сильнейших практиков в России. Благодаря его камланию Дима Билан победил на Евровидении, а Наталья Водянова родила третьего ребёнка. Хагдаев это предсказал — Хагдаев сделал так, чтобы это стало реальностью. Сейчас он живёт в посёлке Еланцы, проводит обряды защиты, практикует целительство и заглядывает в будущее. О грядущем ему говорят духи. А в миру Хагдаев выступает как исследователь бурят-монгольской культуры, поэт и лектор.

На 2018 год Валентин Хагдаев предсказал несколько важных вещей. Во-первых, подъём экономики и союз с другими странами. Именно это и произошло, во многом благодаря грамотной политике, а также чемпионату мира по футболу. На 2019-й шаман предсказал дальнейший рост. Но предупредил — главное, чтобы Россию не втянули в войну, которая происходит в мире.