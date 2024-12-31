«Змея ползёт и защищает»: Верховный шаман России дал предсказание на 2025 год

В 2025 году в России ожидается хороший урожай, в стране не будет природных катаклизмов и крупных аварий. Такой прогноз сделал Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол.

«2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдёт мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползёт по земле, защищает землю. Поэтому даже, когда, например, в январе-феврале будут морозы, они будут несильными. Никакой опасности нет и для урожая. В 2025 году он будет хороший. Много зерна соберём», — напророчил Кара-оол Допчун-оол в беседе с ТАСС.