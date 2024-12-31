«Змея ползёт и защищает»: Верховный шаман России дал предсказание на 2025 год
Верховный шаман России дал предсказание на 2025 год – без катаклизмов
Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол. Фото © VK / Кара-Оолтюлюшевич Допчун-Оол
В 2025 году в России ожидается хороший урожай, в стране не будет природных катаклизмов и крупных аварий. Такой прогноз сделал Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол.
«2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдёт мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползёт по земле, защищает землю. Поэтому даже, когда, например, в январе-феврале будут морозы, они будут несильными. Никакой опасности нет и для урожая. В 2025 году он будет хороший. Много зерна соберём», — напророчил Кара-оол Допчун-оол в беседе с ТАСС.
А ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил о прогнозах «нереальных событий», которые всё же сбылись в 2024 году. Среди прочих, сбылась его догадка о расхищении очередного выделенного Киеву американского кредита «в размере стопятьсот миллиардов долларов США». Сбылся и прогноз замглавы СБ РФ относительно победы Дональда Трампа на прошедших в этом году президентских выборах в США, несмотря на уголовное преследование. То же самое касается его предсказания о «захвате Годзиллой власти в Японии». Медведев напомнил о многочисленных землетрясениях и пожарах в Стране восходящего солнца в этому году.