«Кладбище летающих тарелок» или стоянка НЛО: Где в Якутии раскинулась Долина смерти

В Якутии вот уже тысячелетия есть Долина смерти. О ней знали якуты, русские исследователи, представители культуры Диринг-Юрях, которые жили тут десять тысяч лет назад... Люди, которым была близка Ымыяхтахская культура, тоже о ней знали. Они поселились тут как раз полторы – две тысячи лет назад и освоили бронзовое литьё. Почему это так важно и как с долиной связано «кладбище летающих тарелок», расскажем в материале.

Где именно находится якутская Долина смерти

Елюю Чёркёчюёк, или Долина смерти, находится в долине реки Вилюй. Фото © Wikipedia / Staselnik

В долине реки Вилюй, в Мирнинском районе Республики Саха находится местность, которую якуты прозвали Елюю Чёркёчюёк. Она называется также Долиной смерти, якутскими котлами и даже «кладбищем летающих тарелок». Ближайший населённый пункт — пгт Айхал. Там есть горнодобывающий комбинат, несколько продуктовых магазинов, бильярдный клуб, школа, детсад... В общем, обычный такой шахтёрский посёлок. Но в 161 километре от него — место, окутанное покровом тайны. На картах то и дело пишут, что в долине Вилюй повышен радиоактивный фон, а также можно найти странные артефакты.

Что рассказывают о Долине смерти сами якуты

Елюю Чёркёчюёк — это название, не совсем ясное для русских. Но якутам оно предельно понятно. Оно символизирует опасность. Фото © Wikipedia / Юрий Михайловский

Долина реки Вилюй, конечно, лучше всего исследована якутами, то есть народом саха. Правый приток реки, Олгуйдах, переводится с саха тыла, то есть с якутского, как «тут есть котёл». «Олгуй» — это как раз «котёл». Якутские таёжные охотники много раз обнаруживали около правого притока Вилюя громадные медные котлы. Охотники часто укрывались в них на ночь, но потом заболевали странными болезнями и умирали. Старейшины объявили место проклятым и отразили это в названии — это и есть Елюю Чёркёчюёк. Впоследствии якуты рассказывали: котлы сделаны то ли из меди, то ли из другого похожего металла. Они красного цвета, имеют внутри несколько камер и потихоньку погружаются в вечную мерзлоту.

Народный эпос якутов о Долине смерти

Народный эпос якутов и долган «Олонхо» упоминает о долине Вилюя. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Эти котлы — «олгуй» — отразились в народном эпосе народа саха. В главном произведении якутской традиционной культуры, «Олонхо», упоминается, что долина реки Вилюй стала полем битвы между героями и бесами из нижнего мира. А ещё в якутском фольклоре есть дикие и одноглазые люди «чучуна». В 1996 году пятый номер журнала «Чудеса и приключения» приводил слова старого охотника из народа саха. Тот рассказывал, что ночевал под одним котлом, обнаружил там странную металлическую камеру, а внутри — замороженных и высушенных одноглазых людей в железных одеждах. Видимо, это и были «чучуна».

А какую версию приводят учёные?

А вот учёные из Якутского государственного комитета по геологии и недропользованию объясняют происходящее на реках Вилюй и Олгуй более прозаично. По их мнению, именно в этих местах наблюдается выход на поверхность природного газа. По мнению экспертов, «надышавшиеся» смесью углеводородов охотники и уфологи просто начинают галлюцинировать, в результате чего видят медные котлы. Это, правда, не объясняет, почему все галлюцинации сосредоточены вокруг котлов. Но, возможно, люди видят именно то, что готовы здесь найти.

Что обнаружили исследователи Долины смерти

Итак, чем же на самом деле являются якутские котлы? Фото © Wikipedia / Юрий Михайловский

«Походный журнал с описанием, учинённый Якутской воинской команды сержантом Степаном Поповым» — это самое раннее письменное свидетельство о существовании якутских котлов. Экспедицию провели в апреле – сентябре 1794 года. Степан Попов, Корнил Корякин и четверо казаков отправились в путешествие в верховье Вилюя. Команда должна была составить карту местности, а также проверить слухи о громадном котле, который, стоя на земле, от ветра издавал странные звуки. О котле рассказывал местный сибирский народ, журумжальцы. Комендант Якутской области Григорий Козлов-Угренин в ордере писал, что звук довольно громкий и на основании разных параметров этого звука журумжальцы предсказывают будущее.

Экспедиция Попова – Козлова-Угренина так и не нашла этот котёл. Но казаки смогли допросить двоих тунгусов. Это были старшина Асхар Чулкулин и его родственник Батоик Менкесв. Они в молодости видели у реки Магды котёл-треножник из чугуна и стали ему поклоняться. Но это был маленький котёл.

Экспедиция Ричарда Маака

Ричард Маак стал вторым европейским исследователем на территории долины Вилюя. Он путешествовал тут в 1850-х, и местные рассказали ему о реке Алгый Тимирнить, что в переводе с саха тыла значит «большой котёл утонул». Тогда же Мааку рассказали об огромном медном котле на берегу реки. Его якобы видно лишь частично, и в него могут поместиться целые деревья. Поведали Ричарду и о медной кастрюле, которую вывезли отсюда в 1830-х. Вживую ему ни то, ни другое не показали.

Экспедиция Михаила Корецкого

Михаил Корецкий был золотоискателем. Он путешествовал в окрестностях рек Вилюй и Олгуй в 1930-х и 1940-х годах. Старатель утверждал, что нашёл в долине семь котлов. Один оказался пригодным для ночлега. Но у Корецкого после ночёвки на ноге образовались незаживающие язвы, а другой член экспедиции спустя три месяца облысел. Золотоискатель заметил, что вокруг котлов есть буйная растительность. Сами котлы были около 6–9 метров в диаметре, материалом служил неизвестный прочный металл.

Экспедиция Ивана Мацкерле

В 2006-м чешский уфолог Иван Мацкерле путешествовал по Якутии, а именно по Мирнинскому району. Его сопровождали пятеро человек. Охотники из якутов рассказали уфологам о котлах, и те начали масштабные поиски: обходили все участки по земле, а на небе их сопровождал мотопарашютист Павел. Именно Павел нашёл в тайге ровные круги, которые были приняты за следы от котлов. Они не смогли сделать фото, но зато засекли их расположение. Так весь мир узнал точные GPS-координаты этой аномалии.

Предположения о том, чем могли быть артефакты якутской Долины смерти

Так что же такое медные котлы из долины Олгуя? Может, их и вовсе нет? Фото © VK / Всё про ВсЁ

Спешим вас расстроить, данные экспедиции Мацкерле скоро перепроверили. Съёмочная группа программы «Дневник путешественника» Евгения Трошина в 2008 году не нашла в Долине смерти ничего. В 2011 году съёмочная группа программы «Искатели Якутии» сплавилась по всей реке Олгуй, но тоже ничего не нашла, кроме странного камня с текстурой резины. Есть вероятность, что котлы — это действительно галлюцинации якутских охотников из-за природного газа. Но уфологи верят: это может быть захороненный инопланетный корабль, а может быть и настоящая, действующая база пришельцев. Болезни и смерти охотников вызывает радиация. Но есть и другое объяснение, историческое. Необязательно быть пришельцем, чтобы отлить медный котёл, не так ли?

Или это не НЛО, а памятники Усть-мильской или Ымыяхтахской культуры?

На территории Якутии люди жили с палеолита. Это 300 тысяч лет назад. Фото © Gettyimages / Heritage Images

Здесь стоит глубоко погрузиться в историю Республики Саха. Эта удивительная местность заселена людьми современного типа. Самая ранняя оценка — 300 тысяч лет. Есть множество памятников, которые оставили древние люди 10 тысяч лет назад. Например, стоянка Буор-Хая, Янская стоянка и стоянка Диринг-Юрях. Каждая из них свидетельствовала об особой археологической культуре. То есть на данной местности веками жили люди, объединённые занятиями, следы которых они оставили. Порой это может быть буквально одна черта, например то, как они хоронили умерших.

В этой связи нас больше всего интересуют две культуры: Ымыяхтахская и Усть-мильская. Первая существовала примерно в 2200–1300 годы до нашей эры. Эта культура существовала в переходный момент: тогда каменный век уступал место бронзовому. Вы уже догадались, что это значит: ымыяхтахцы могли быть авторами котлов. Эту культуру сформировали мигранты с юга, племена, жившие на Байкале, а также местные представители культуры резчиков по кости, белькачинцы.

Усть-мильская культура — главный конкурент Ымыяхтахской. Она пришла на смену в 1300–600 годах до нашей эры. Усть-мильцы уже не пользовались каменными или костяными орудиями: на смену им пришла бронза. Возможно, именно они и были авторами тех самых медных котлов? Существование этой культуры на территории Республики Саха совпадает с временным промежутком, когда жили скифы. Может быть, это остатки скифской цивилизации? Эти легендарные кочевники были известны тем, что воспринимали котлы как символ власти. А один из вождей поставил на пути следования своего племени просто огромную посудину, которая вмещала 20 тысяч литров.