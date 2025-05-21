Как выбрать клубнику и на что обращать внимание перед покупкой — советует нутрициолог Как и где выбрать клубнику? Где лучше покупать клубнику — в магазине или на рынке? По каким признакам отличить хорошую клубнику от плохой? На эти и другие вопросы в материале Life.ru отвечает эксперт. 21 мая, 06:00 Сезон клубники наступает уже в конце мая. Обложка © Freepik

Клубника — это одна из самых любимых летних ягод, известная своим сладким вкусом и ярким ароматом. Интересно, что на самом деле клубника является разновидностью земляники. Но мы по привычке называем её клубникой, хотя ботанически это не совсем точно. Ягода, которую мы привыкли называть клубникой, — это земляника садовая, или ананасная. С точки зрения ботаники клубника — это земляника мускатная, или мускусная, получившая своё название за специфический аромат. А клубникой её стали называть из-за формы ягод, напоминающей маленькие клубочки. Да и, в общем-то, не совсем важно, как мы ее зовём, главное — правильно её выбрать и не напороться на невкусную или, того хуже, опасную. Об этом мы сегодня и поговорим.

Как правильно покупать клубнику

Лучше всего покупать клубнику на фермерских рынках, где есть шанс найти свежие ягоды с минимальной обработкой, или в сертифицированных магазинах, там они проходят контроль качества. В супермаркетах тоже можно купить клубнику, но обязательно проверяйте состояние ягод и дату сбора на упаковке, а также обращайте внимание на размер плодов и в какой таре они продаются. Зачем? Далее расскажем об этом подробнее.

Как определить, какая клубника самая лучшая

При выборе самой вкусной клубники стоит обратить внимание на несколько критериев:

Запах: настоящая вкусная ягода обладает ярким характерным ароматом, что свидетельствует о её свежести и зрелости.

Хвостик: свежесть ягод можно оценить по наличию зелёного чашелистика (хвостика). Если он вялый, это признак того, что ягода уже старая, потерявшая сочность и вкус.

Тонус: клубника должна быть:

— Сухой — без влаги на поверхности. — Гладкой — без повреждений и дефектов. — Упругой — при нажатии она должна быстро возвращаться в исходное состояние.

Величина: хорошо, если ягоды в упаковке одинакового размера и формы, это говорит о том, что они принадлежат к одному сорту и не подвергались лишней обработке.

Упаковка: идеально, если ягоды упакованы в маленькие контейнеры (от 250 г до 1 кг), так как в больших ящиках они могут помяться и потерять свой вкус.

Проверка дна упаковки: при покупке ягод в пластиковом контейнере стоит обратить внимание на его дно. Если там видны помятые или гнилые ягоды и много сока, лучше отказаться от покупки.

Некоторые продавцы могут подкрашивать клубнику для придания ей товарного вида.

— Поэтому помимо цвета надо обращать внимание на запах ягоды, который должен ощущаться уже при подходе к прилавку. И, пожалуй, больше всего о качестве клубники расскажет её плодоножка. Она обязательно должна быть, причём только зелёного цвета, — отмечает нутрициолог Маргарита Арзуманян.

У клубники обязательно должна быть плодоножка. Фото © Freepik

Как понять, что клубника спелая

Чтобы понять, что клубника спелая, необходимо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, стоит изучить зёрнышки на поверхности ягоды. Если они жёлтые, это указывает на то, что клубника сладкая и вкусная. К тому же чем глубже они в мякоти, тем слаще ягода.

Аромат тоже играет важную роль в определении качества клубники. Ягода, которая приятно пахнет, как правило, будет спелой и вкусной. Однако интенсивность аромата может варьироваться и в зависимости от сорта или погодных условий, при которых она созревала.

Цвет ягоды также очень важен: клубника должна иметь яркий и равномерный красный оттенок.

Зрелая клубника — ровного цвета. Фото © Freepik

Следует помнить, что ягодам со слишком тёмным красным цветом лучше не доверять: они могут быть перезревшими. Такие плоды стоит употреблять сразу после покупки или вообще их не приобретать, чтобы не расстраиваться из-за впустую потраченных денег.

Почему ранняя клубника «пластиковая»

Часто на прилавках попадаются твёрдые ягоды, собранные на этапе «технической спелости» для длительной перевозки и хранения, их ещё называют «пластиковыми». Хотя они могут покраснеть во время транспортировки, сладости и аромата, увы, в них не прибавится.

Лучший выбор — это ягоды, собранные близко к местам продажи и достигшие полной спелости. Такие плоды отличаются ярким ароматом и свежими чашелистиками.

Чем обрабатывают клубнику и насколько это опасно

В последние годы агрономы разрабатывают инновационные программы обработки ягодных культур, фокусируясь на соблюдении требований контролирующих организаций и внедрении современных технологий. Ключевым направлением становится использование биологических методов защиты растений, таких как ловушки и хищные насекомые. Это помогает значительно снизить применение химических средств и улучшить экологическую ситуацию.

Сейчас клубнику почти не обрабатывают химией. Фото © Freepik

Кроме того, многие производители ягод проходят добровольную сертификацию качества. Дополнительные проверки осуществляются и на этапе поставок в ритейл.

Если внешний вид клубники всё-таки вызывает у вас сомнения, то вы вправе потребовать у продавца сертификат, выданный санитарно-ветеринарной службой.

— Если его нет, значит, с клубникой явно что-то не так, — констатировала Маргарита Арзуманян.

Как отличить «накачанную» клубнику от натуральной

На самом деле не существует никакой «накачанной» клубники. Это миф, созданный для привлечения внимания, который продвигают некоторые неопытные журналисты ради увеличения числа просмотров.

Какую ягоду точно не стоит покупать

Покупка клубники «у дороги» может привести к самым разным последствиям. Часто садоводы и дачники, доверяя советам случайных знакомых, используют препараты, не имея должных знаний для их применения. Они готовят растворы удобрений и защитных средств на глазок, что приводит к непредсказуемому качеству урожая. Поэтому покупать клубнику с рук мы не советуем.

Ну и, конечно, не стоит приобретать ягоду, если её плоды влажные или, наоборот, сухие, имеют признаки загнивания, плесени, а также неравномерно окрашены, например с зеленоватыми пятнами или белым кончиком.

Какие сорта клубники самые вкусные

Среди множества сортов, представленных на рынке, эксперты отмечают четыре, которые выделяются сладостью, крупным размером ягод и насыщенным ароматом. Это «Азия», «Альба», «Клери» и «Виктория» — они пользуются особой популярностью как у садоводов-любителей, так и у профессионалов. Сладкие плоды этих сортов идеально подходят для свежего употребления и для приготовления различных десертов и консерваций.

Клубника подходит для различных заготовок. Фото © Freepik

Чем полезна клубника

Клубника — очень полезная ягода, богатая витаминами и антиоксидантами. Она укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье сердца, улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Клубника также способствует здоровью костей, борется с воспалениями, помогает поддерживать гидратацию и улучшает зрение.

Хотя ягода и обладает множеством полезных свойств, важно подходить к её употреблению с умом. Здоровым взрослым людям рекомендуется есть 200–300 г ягод в день, если у них нет пищевой аллергии и медицинских противопоказаний. Для людей же с сахарным диабетом суточная норма не должна превышать 60 г свежих ягод.

Авторы Андрей Ананьев