Как защититься от комаров и быть готовыми к их нашествию в 2025 году Избавьтесь от комаров легко и эффективно! В статье мы расскажем о 14 надёжных способах борьбы с комарами в доме, квартире или на участке. Узнайте, как защитить свой дом и сад с помощью простых и проверенных методов, в материале от Life.ru. 16 мая, 11:09 В 2025 году возможно нашествие комаров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frank60

Летние месяцы дарят нам возможность вдоволь насладиться отпуском, барбекю и провести время на свежем воздухе. Но вот комары могут испортить даже самый идеальный день на природе, особенно вблизи водоёмов. Чтобы избежать укусов, стоит обратить внимание на несколько простых, но действенных рекомендаций. Специально для вас мы собрали несколько проверенных методов, поэтому дочитайте материал до конца!

Нашествие комаров в 2025 году

Москву и Центральную Россию ждёт масштабное нашествие комаров! Мягкая зима поспособствовала увеличению популяции этих насекомых, и если май не принесёт заморозков, то нас ожидает настоящий «комариный» бум. Поэтому нужно подготовиться заранее и изучить способы защиты от этих вредителей.

Например, чтобы избавиться от комаров на ночь, можно сделать следующее. Примите душ и наденьте чистые носки, чтобы уменьшить запах пота. Используйте духи с яркими ароматами, которые комары не любят, и включите настольный вентилятор, направив его от себя, — это создаст комфортный поток воздуха и отпугнёт насекомых. Яркий свет на десять минут также снизит активность комаров. Можно распылить эфирные масла, такие как лаванда или мята, по комнате, а также поставить миску с водой, добавив в неё несколько капель масла мяты перечной или валерианы. Эти меры помогут отпугнуть от вас насекомых.

В борьбе с комарами могут помочь эфирные масла. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Чем опасны комары и какие заболевания они переносят

В нашей стране обитает до 100 видов комаров, относящихся к восьми родам, из которых пять являются переносчиками инфекций. При укусах комары впрыскивают слюну, через которую и может произойти заражение. К основным инфекциям, передаваемым комарами, относятся туляремия, малярия, арбовирусные инфекции и дирофиляритоз, а также лихорадка Западного Нила и калифорнийский энцефалит. Туристы, возвращающиеся из экзотических стран, могут привести и другие болезни, такие как вирус Зика и жёлтая лихорадка.

Чего боятся комары

Комары имеют свои предпочтения и антипатии, и это может помочь нам в борьбе с этими назойливыми насекомыми. Оказывается, они избегают определённых запахов, которые могут стать отличным естественным средством защиты. Например, дым и высокие температуры отпугивают комаров из-за низкой концентрации кислорода. Ароматы цитрусовых, такие как лимон и грейпфрут, также являются для них проблемой.

Запах цитрусов также может отпугнуть комаров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Rudo

Хвойные деревья, такие как сосна и ель, точно не станут их укрытием, а травы вроде мяты и шалфея способны снизить их активность. Не стоит забывать и о кофе: его ароматная гуща тоже действует как отпугиватель. А сильный запах нашатырного спирта отлично их дезориентирует.

Кроме того, комары реагируют на цвета — они более чувствительны к оранжевым и красным оттенкам. Они их отпугивают в то время, как зелёные и синие тона их не волнуют.

Как избавиться от комаров в квартире — 6 надёжных способов

Чтобы защитить себя и свою квартиру от назойливых паразитов, ознакомьтесь с нашими методами борьбы с комарами. Не дайте им испортить ваши летние вечера!

Вентилятор

Если атака кровососов застала вас врасплох, быстро разогнать стаю насекомых поможет мощный поток воздуха. Совсем от комаров это вас не избавит, но временную защиту предоставит.

Комаров можно отогнать вентилятором. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bouybin

Противомоскитные сетки

Противомоскитные сетки — это отличный способ сохранить комфорт в вашем доме, защищая его от назойливых комаров и других летающих насекомых. Они создают надёжный барьер, который не позволяет паразитам проникнуть внутрь, обеспечивая безопасную среду для всех обитателей квартиры.

На рынке представлен широкий ассортимент противомоскитных сеток, включая модели на липучках, раздвижные и рамочные конструкции. Можно выбрать оптимальное решение для любых окон и дверей. В районах, где насекомых очень много, стоит устанавливать сетки не только на окна, но и на вентиляционные отверстия. Так и свежий воздух будет в доме, и кровососы не доберутся до вас.

Одно из самых эффективных средств — противомоскитные сетки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Ionina

Фумигаторы

Эти устройства, используя нагревательный элемент, испаряют инсектицид, который эффективно уничтожает насекомых и отпугивает их.

Главные преимущества фумигаторов — это лёгкость в использовании, возможность оставлять их включёнными на ночь и высокая эффективность в борьбе с комарами. Однако стоит помнить и о возможных рисках: длительное применение в закрытых помещениях может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, а использования в комнатах, где находятся дети или беременные женщины, желательно избегать.

Ловушка для насекомых

Такие ловушки работают по простому принципу: привлекают насекомых светом, а затем либо уничтожают их ударом электричества, либо всасывают в специальный вентилятор.

Ультрафиолет может отогнать насекомых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / n.tati.m

Преимущества таких устройств очевидны. Они эффективны и безопасны для здоровья, так как не содержат химических инсектицидов, которые могут вызвать аллергию. Кроме того, работа прибора не выделяет неприятных запахов, а зона действия охватывает значительное пространство.

Но надо отметить, что длительное воздействие ультрафиолетового света может быть вредным для кожи. В целом ультрафиолетовые ловушки представляют собой надёжное и экологически чистое решение для борьбы с назойливыми насекомыми в вашей квартире.

Пылесос

Если вам надоели комары, залетающие в квартиру, попробуйте простой, но эффективный метод — пылесос. С его помощью вы легко справитесь с насекомыми: поток воздуха затянет их прямо в пылесборный мешок. Главное — не забудьте закрыть трубу после обработки.

Преимущества этого подхода очевидны: если на ночь закрыть окна и двери, можно быстро очистить комнаты перед сном. Особенно удобно собирать насекомых, сидящих на потолке.

Помещение от комаров можно очистить пылесосом. Фото © Freepik

Но стоит помнить, что данный метод не подойдёт для больших площадей или при массовом скоплении комаров.

Народные средства

Чтобы избежать укусов, можно прибегнуть и к народным средствам. Например, лимон с гвоздикой — одно из популярных решений. Достаточно разрезать лимон на две половинки, в каждую из которых следует вколоть гвоздички, а затем разместить их по углам комнаты.

Также обратите внимание на ароматные травы: лемонграсс, мяту, базилик и шалфей. Их можно легко вырастить на подоконнике или просто размять их листья и разместить в мелких ёмкостях по дому, что создаст атмосферу свежести и отпугнёт насекомых.

Не менее эффективен запах табака, хвои и еловых шишек. Но эти методы имеют свои ограничения: они действуют лишь временно и не способны справиться с комарами на открытых пространствах или больших площадях. Поэтому для полноценной защиты от кровососущих необходимо комбинировать народные средства с другими способами борьбы.

Комаров отпугнёт запах хвои и шишек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Ok

Как избавиться от комаров в доме и на участке — 8 проверенных способов

Методы борьбы с комарами в квартире и доме практически схожи, а вот для вашего участка нужны иные способы. Для помещения методы защиты от комаров мы уже рассмотрели, теперь давайте узнаем, как можно оградить себя от них на улице.

Осушение стоячих водоёмов

Комары размножаются в стоячей воде, поэтому первоочередная задача — осушить все возможные источники. Убедитесь, что лужи и болота на вашем участке ликвидированы, а бочки и контейнеры для полива закрыты. Регулярно проверяйте игрушки, покрышки и любые предметы, где может скапливаться вода, и выливайте лишнюю влагу. Также следите за стоками и сливными канавами, чтобы избежать застоя воды.

Следите за искусственным прудом

Если на вашем участке есть декоративный водоём, это может стать ещё одной причиной появления комаров. Для профилактики используйте специальные ларвициды, которые уничтожают личинок комаров и при этом безопасны для рыб и других обитателей пруда. Таким образом, вы и красоту вашего водоёма сохраните, и ограничите популяцию насекомых.

Во избежание распространения комаров надо обработать водоёмы на участке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Osaka

Обработка поверхностей

Защита вашего жилья начинается с обработки всех возможных мест, где могут обитать комары. Опрыскивайте забор, стены зданий и другие конструкции инсектицидами, чтобы создать барьер от насекомых. Это поможет значительно снизить их популяцию на вашем участке.

Окуривание участка

В качестве действенного метода отпугивания комаров можно использовать дым. Разведите костёр или примените дымовые шашки, которые для этой цели тоже сгодятся. Дым делает воздух неприятным для насекомых, и они станут избегать того места, где вы отдыхаете. Ещё одним рабочим вариантом могут быть специальные уличные спирали, отпугивающие комаров с помощью дыма.

Использование репеллентов

Перед выходом на улицу, особенно в вечернее время, обработайте открытые участки тела и одежду специальными репеллентами. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, чтобы выбрать безопасные и эффективные средства.

Защищают от комаров также репелленты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Регулярная стрижка травы

Комары предпочитают влажные и тенистые места, поэтому, чтобы не развести их на своём участке, регулярно стригите траву и убирайте ненужные предметы, такие как доски и остатки стройматериалов. Это поможет избежать создания идеальных условий для размножения насекомых.

Высадка отпугивающих растений

Некоторые растения обладают природными репеллентными свойствами и могут помочь в борьбе с комарами. Посадите на своём участке такие растения, как лаванда, мята, шалфей, бархатцы или розмарин, а лучше всё вместе. Их аромат отпугнёт насекомых и создаст приятную атмосферу на вашем участке.

Мята и шалфей могут помочь отпугнуть комаров. Фото © Freepik

Также не забывайте и о ловушках для насекомых, про которые мы говорили, когда обсуждали способы защиты от комаров для квартиры. В доме и на участке эти приспособления тоже могут пригодиться.

Какие методы борьбы с комарами на самом деле не работают

Ультразвуковые отпугиватели комаров неэффективны, по крайней мере их эффективность до сих пор не доказана. Также в браслетах от комаров мало пользы из-за недостаточной концентрации действующих веществ.

Плюс ко всему травы или их сушёные листья, о которых мы говорили ранее, в одиночку не справятся с отпугиванием вредителей. Ими придётся обложить всё помещение, поэтому, как уже было отмечено, их лучше использовать вместе с другими методами.

Независимо от сезона и прогноза знание способов борьбы с комарами всегда актуально. Эти 14 проверенных методов помогут вам защитить своё жилище и участок от неприятных насекомых. Не ждите нашествия — начните действовать уже сейчас!

Авторы Андрей Ананьев