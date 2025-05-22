Сабантуй 2025: история и традиции самого шумного и весёлого татарского праздника Что за праздник Сабантуй? Когда отмечается Сабантуй? Какие у него обычаи и традиции? Что такое куреш и почему на Сабантуй красят яйца, как на православную Пасху? Читайте на Life.ru. 22 мая, 10:05 Сабантуй — один из самых известных праздников татар и башкир. Обложка © РИА «Новости» / Максим Блинов

Сабантуй — татарский и башкирский национальный праздник, который отмечается по случаю окончания весенних полевых работ. Аналогичные праздники существуют и у других народов Поволжья, а также тюркских народов Кавказа. Слово Сабантуй образовано путем сложения слов «сабан» («плуг») и «туй» (праздник»).

По другой версии, праздник был связан с изготовлением кумыса — традиционного кисломолочного напитка. Отмечали Сабантуй ранней весной, когда начинали доить кобыл, и поэтому его название от слова «саба» — ёмкости из козьей или бараньей шкуры для хранения кумыса. Впоследствии значение праздника сместилось к сельскохозяйственным работам.

Какого числа отмечается Сабантуй в 2025 году

Основная масса Сабантуев в России в 2025 году приходится на июнь. Например, в Татарстане в сёлах и районных центрах праздник отметят 7–8 июня, в Набережных Челнах — 14 июня, в Казани — 21 июня.

Сабантуй в Мордовии. Фото © РИА «Новости» / Данила Назаров

В Башкортостане празднование Сабантуев начнётся 31 мая, в этот день они пройдут в 10 районах республики: Чишминском, Аургазинском, Бижбулякском, Бурзянском, Зилаирском, Кармаскалинском, Калтасинском, Кугарчинском, Стерлитамакском и Янаульском.

Но большинство районов Башкортостана проведут праздничные мероприятия в июне. Например, в Уфимском районе Сабантуй пройдёт 7 июня, а в Салаватском — 14 июня.

Заключительный Сабантуй в Башкортостане состоится 19 июля в Белорецком районе.

Нижегородская область проведёт Сабантуи в районах, где проживают татарские общины. Так, 21 июня состоится празднование в Краснооктябрьском районе, 28 июня — в Татарском Маклаково Спасского района, 12 июля — в Сергачском районе. 26 июля Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде.

В этом году пройдут и федеральный и всероссийский сельский Сабантуи. Площадкой федерального станет культурно-этнографический комплекс Орто-Дойду в Хангаласском районе Якутии. Церемония открытия состоится 14 июня.

Всероссийский сельский Сабантуй примет город Вятские Поляны Кировской области. Праздничные мероприятия будут проходить в течение двух дней: 27 и 28 июня.

Когда будет Сабантуй в Москве в 2025 году

В Москве Сабантуй в 2025 году отметят 1 июня. Традиционно местом проведения праздника станет территория музея-заповедника «Коломенское». Здесь мероприятие пройдёт уже в 35-й раз.

Сабантуй в Москве традиционно проводится в музее-заповеднике «Коломенское». Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

История праздника

Считается, что Сабантуй тюркские народы начали отмечать более тысячи лет назад. В эпоху язычества главным предназначением праздника было задабривание могущественных духов. Тюрки верили, что именно духи способствуют получению хорошего урожая осенью. В то время Сабантуй отмечался в апреле — перед началом посевной.

В 922 году Волжская Булгария, где зародился этот праздник, приняла ислам на государственном уровне. С этого момента языческий характер праздника постепенно снижался, а затем и вовсе канул в историю, а Сабантуй стал днём народных гуляний. В этот же период праздник начали отмечать не до посевной, а по её окончании.

Когда впервые начали отмечать Сабантуй

Сабантуй — одна из самых давних татарских традиций. Фото © tatarica / Фаттахов Л.А.

Сабантуи начали праздновать более тысячи лет назад. За этот период праздник прошёл эволюцию от ритуальной церемонии до народного гулянья. Сабантуи в современном понимании начали активно отмечаться в России ещё в советский период. Но по-настоящему массовым среди татар и башкир празднование Сабантуя стало в 21-м столетии.

В наши дни национальный праздник на том или ином уровне отмечается в российских регионах, а также в странах мира, где компактно проживают татары.

В чём смысл Сабантуя

В древности смысл этого праздника заключался в задабривании духов с целью получения богатого урожая. В наши дни Сабантуй считается одним из важнейших элементов татарской и башкирской культур. Поэтому основным его предназначением сегодня можно назвать популяризацию культуры татар и башкир.

Как и где празднуют Сабантуй сегодня

Как правило, для празднования Сабантуя выбирают просторную площадку (поле, луг). Это необходимо для того, чтобы была возможность провести традиционные для праздника мероприятия и состязания: скачки, борьбу (куреш), битву мешками, забег с вёдрами воды и др.

Традиции Сабантуя

Празднование Сабантуя в Москве в 2025 году пройдёт 1 июня. Фото из личного архива редактора © Life.ru

Подготовка к празднику

В любом татарском или башкирском селе к Сабантую всегда готовились заблаговременно. Девушки могли месяцы напролёт расшивать узорами платки, полотенца и рубашки, которые в дальнейшем доставались участникам состязаний в качестве призов. Непосредственно перед самим праздником по домам ходили специальные сборщики, которые собирали эти изделия.

Каша и окрашивание яиц

Ещё одной традицией, которая предшествовала самому празднику, был сбор крупы, масла и яиц. Из них готовили кашу в большом казане. После этого собирали яйца, которые были окрашены в луковой кожуре, а затем их продавали.

Куреш

Борьба куреш на празднике «Сабантуй». Фото © РИА «Новости» / Максим Богодвид

Центральным событием Сабантуя считается национальная борьба куреш, в которой для победы необходимо повалить оппонента с помощью полотенца или широкого кушака.

Согласно традиции, первыми соревнуются самые юные участники. В дальнейшем очередность возрастных категорий идёт по нарастающей. В наши дни среди взрослых мужчин состязания проводятся по весовым категориям. Кульминация праздника — поединок двух сильнейших борцов. Главный батыр Сабантуя в качестве приза получал барана, которого он перед публикой был обязан поднять на плечи.

Иные состязания

На Сабантуе проводится много конкурсов, в том числе шуточных. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

Также неотъемлемым атрибутом Сабантуя считаются состязания на силу и ловкость: рывок или толчок гири, перетягивание каната, подъём на вершину гладкого столба. Нередко на Сабантуях по-прежнему проводятся шуточные дисциплины: бег с яйцом на ложке во рту, гонка с вёдрами с водой, забег в мешках, разбивание палкой горшка с завязанными глазами и другие.

Интересные факты о Сабантуе

Сабантуи отмечаются не только на территории России, но и за её пределами. В частности, их проводят в США, Франции, Германии, Турции, Египте, Чехии и других странах мира, где проживают татарские общины.

Перед Сабантуем было принято красить яйца, а затем продавать их. Вырученные деньги шли на угощение для жителей села.

В древности в борьбе куреш нередко участвовали и женщины. Например, в XII веке дочь булгарского правителя Шамгун-Саина одолела своего супруга и даже сломала ему несколько рёбер.

Авторы Альмир Хабибуллин