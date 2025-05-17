Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти кадры с проигрывателями, под силу только гуру винила

Было время, когда музыка не умещалась в кармане — она гремела из массивных проигрывателей, шипела на кассетных магнитофонах и доносилась сквозь хрипящие динамики радиоприёмников. В советских квартирах техника была не просто прибором, а почти членом семьи. В каждой квартире стоял свой «главный музыкальный агрегат». Одни гордились импортным кассетником с хромированными кнопками, другие берегли папин радиоприёмник, ловивший далёкие голоса сквозь шум и помехи. А кто-то хранил в шкафу стопку пластинок в потрёпанных конвертах — настоящую семейную реликвию! В кино эти аппараты становились свидетелями главных сцен: под них признавались в любви, ссорились, мечтали или просто от души веселились. А вы можете угадать фильм по легендарному девайсу?