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17 мая, 10:00

Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти кадры с проигрывателями, под силу только гуру винила

Сейчас, чтобы послушать музыку, нужно нажать всего на одну кнопку в телефоне, а вот во времена СССР это было настоящим событием. Фильмы ушедшей эпохи отлично передали эту атмосферу!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk, © Freepik

Было время, когда музыка не умещалась в кармане — она гремела из массивных проигрывателей, шипела на кассетных магнитофонах и доносилась сквозь хрипящие динамики радиоприёмников. В советских квартирах техника была не просто прибором, а почти членом семьи. В каждой квартире стоял свой «главный музыкальный агрегат». Одни гордились импортным кассетником с хромированными кнопками, другие берегли папин радиоприёмник, ловивший далёкие голоса сквозь шум и помехи. А кто-то хранил в шкафу стопку пластинок в потрёпанных конвертах — настоящую семейную реликвию! В кино эти аппараты становились свидетелями главных сцен: под них признавались в любви, ссорились, мечтали или просто от души веселились. А вы можете угадать фильм по легендарному девайсу?

Раз вы так лихо узнавали фильмы по треску кассет и шуршанию плёнки, теперь проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в главных декорациях советского кино — тех самых квартирах, где разворачивались целые драмы. Слабо угадать, из каких 6 фильмов СССР эти квартиры? А узнать 8 военных фильмов о женщинах всего по 1 кадру точно должен каждый!

Тест: Шведская стенка, сервант и торшер — из каких 6 фильмов СССР эти квартиры?
Тест: Шведская стенка, сервант и торшер — из каких 6 фильмов СССР эти квартиры?
Виктория Мишинкина
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