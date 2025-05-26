От приютов для животных до блокчейна: Лепс хочет зарегистрировать бренд «дядьГРИШ»

Певец Григорий Лепс (настоящее имя — Григорий Лепсверидзе) расширяет свои горизонты. По данным агентства «Москва», артист подал заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ» в Роспатент. Идея, судя по заявке, масштабная: товарный знак охватывает десятки направлений — от шоу-бизнеса до технологий.

Так, под этим брендом можно будет выпускать музыкальные альбомы, записывать рингтоны, снимать мультфильмы и писать сценарии. Также в списке — издание книг, проведение выставок и организация культурных мероприятий.