От приютов для животных до блокчейна: Лепс хочет зарегистрировать бренд «дядьГРИШ»
Агентство «Москва»: Григорий Лепс подал заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ»
Григорий Лепс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
Певец Григорий Лепс (настоящее имя — Григорий Лепсверидзе) расширяет свои горизонты. По данным агентства «Москва», артист подал заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ» в Роспатент. Идея, судя по заявке, масштабная: товарный знак охватывает десятки направлений — от шоу-бизнеса до технологий.
Так, под этим брендом можно будет выпускать музыкальные альбомы, записывать рингтоны, снимать мультфильмы и писать сценарии. Также в списке — издание книг, проведение выставок и организация культурных мероприятий.
Но на этом Лепс не ограничился: «дядьГРИШ» может стать именем баров, кальянных, гостиниц и даже приютов для животных. Кроме того, товарный знак будет охватывать программное обеспечение для криптовалютных транзакций на базе блокчейна.
Активизация деловой активности Лепса происходит на фоне тяжёлого периода в его бизнесе. Ранее сообщалось, что его кейтеринг обанкротился, а «Лепс-оптика», «Алтайтревел» и «Хлебосольное подворье» несут убытки. Тем временем сам артист активно строит отношения с молодой невестой Авророй Кибой, которая учится в Лондоне. Перелёты к возлюбленной, по словам певца, обходятся недёшево. Аврора недавно оказалась в центре скандала на ТВ после перепалки с актёром Даниилом Вахрушевым, который нелестно отозвался о девушке в эфире.