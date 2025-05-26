«Пузырьки в голове»: Невеста Лепса попала в первый телевизионный скандал

Молодая невеста Григория Лепса попала в первый телевизионный скандал. Во время участия в съёмках шоу Аврора Киба неожиданно попала под раздачу звезды сериала «Физрук» Даниила Вахрушева. Девушка не стала молчать и прокомментировала поведение коллеги по съёмочной площадке.

Во время шоу Вахрушев оказался среди кандидатов на выбывание из-за девушки и её подруги Мариам Тилляевой. Данное обстоятельство так расстроило актёра, что он назвал возлюбленную Лепса дурой, указав на её юный возраст. По его мнению, женщины, «у которых пузырьки в голове», не имели права голосовать против него. Аврора поспешила ответить на оскорбления.

«Эх, Даня! Нельзя опускаться до уровня личных оскорблений — это и есть мудрость. А бумеранг-то существует!», — высказалась Киба.