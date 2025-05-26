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26 мая, 06:40

«Пузырьки в голове»: Невеста Лепса попала в первый телевизионный скандал

Невеста Лепса напомнила актёру Вахрушеву о бумеранге судьбы после оскорбления

Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba

Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba

Молодая невеста Григория Лепса попала в первый телевизионный скандал. Во время участия в съёмках шоу Аврора Киба неожиданно попала под раздачу звезды сериала «Физрук» Даниила Вахрушева. Девушка не стала молчать и прокомментировала поведение коллеги по съёмочной площадке.

Во время шоу Вахрушев оказался среди кандидатов на выбывание из-за девушки и её подруги Мариам Тилляевой. Данное обстоятельство так расстроило актёра, что он назвал возлюбленную Лепса дурой, указав на её юный возраст. По его мнению, женщины, «у которых пузырьки в голове», не имели права голосовать против него. Аврора поспешила ответить на оскорбления.

«Эх, Даня! Нельзя опускаться до уровня личных оскорблений — это и есть мудрость. А бумеранг-то существует!», — высказалась Киба.

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Ранее сообщалось, что свадьба Григория Лепса и Авроры Кибы откладывается. Изначально запланированное на лето торжество, по слухам, пришлось перенести из-за финансовых трудностей артиста. По некоторым данным, Лепс взял крупный кредит в размере 300 миллионов рублей на открытие нового элитного бара.

Мария Любицкая
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