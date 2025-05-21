«Как Лепс»: Продюсер раскрыл гонорар певца Эмина Агаларова

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Эмин Агаларов получает гонорар за один концерт в размере семи миллионов рублей. По словам специалиста, звезда успешно совмещает музыкальную карьеру с развитием бизнеса.

Дворцов напомнил, что Агаларов является одним из богатейших людей в России. По его словам, в 2020 году журнал «Форбс» поставил артиста на 55-ю строчку в рейтинге 200 бизнесменов с самыми большими доходами. Тем не менее музыкант продолжает выступать на корпоративах и радовать фанатов новыми концертами.

«Он выступает на корпоративах и даёт концерты. Одно выступление у него стоит, насколько я знаю, 7 млн рублей. Он получает примерно, как [певец Григорий] Лепс. Но, конечно, на бизнесе он зарабатывает больше, чем на эстраде. Он достаточно хороший, влиятельный бизнесмен, успешный. Поэтому, как говорится, в деньгах не нуждается», — пояснил эксперт в беседе с порталом «Страсти».

В марте Лепс и Агаларов провели большой концерт в честь 8 Марта. Артисты заработали около 35 миллионов рублей. Ближайшее выступление Эмина пройдёт 30 мая в Махачкале и 31 в Дербенте.