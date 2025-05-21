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21 мая, 15:22

«Как Лепс»: Продюсер раскрыл гонорар певца Эмина Агаларова

Продюсер Дворцов заявил, что Эмин Агаларов получает 7 млн рублей за выступление

Эмин Агаларов и Григорий Лепс. Обложка © (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eminofficial

Эмин Агаларов и Григорий Лепс. Обложка © (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eminofficial

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Эмин Агаларов получает гонорар за один концерт в размере семи миллионов рублей. По словам специалиста, звезда успешно совмещает музыкальную карьеру с развитием бизнеса.

Дворцов напомнил, что Агаларов является одним из богатейших людей в России. По его словам, в 2020 году журнал «Форбс» поставил артиста на 55-ю строчку в рейтинге 200 бизнесменов с самыми большими доходами. Тем не менее музыкант продолжает выступать на корпоративах и радовать фанатов новыми концертами.

«Он выступает на корпоративах и даёт концерты. Одно выступление у него стоит, насколько я знаю, 7 млн рублей. Он получает примерно, как [певец Григорий] Лепс. Но, конечно, на бизнесе он зарабатывает больше, чем на эстраде. Он достаточно хороший, влиятельный бизнесмен, успешный. Поэтому, как говорится, в деньгах не нуждается», — пояснил эксперт в беседе с порталом «Страсти».

В марте Лепс и Агаларов провели большой концерт в честь 8 Марта. Артисты заработали около 35 миллионов рублей. Ближайшее выступление Эмина пройдёт 30 мая в Махачкале и 31 в Дербенте.

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А ранее Life.ru писал, что певец Николай Носков, который перенёс инсульт, готов выступать в течение 45 минут за 2 миллиона рублей. Причём организаторы, принимая предоплату за билеты, честно предупреждают людей о риске отмены мероприятия в последний момент.

Дарья Нарыкова
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