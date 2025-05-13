«Заказы есть»: Продюсер раскрыл гонорар певицы Азизы после скандала на «Суперстар!»

Певица Азиза была известной в 90-е, сотрудничала с ведущими артистами и встречалась с Филиппом Киркоровым. Однако в последние годы её популярность снизилась. Чтобы вернуть внимание, она участвовала в шоу «Суперстар!», где оказалась в центре скандала: телеведущая Лера Кудрявцева обвинила её в давлении на жюри. Несмотря на то, что Азиза не победила, скандал повысил интерес к ней. Сейчас, по словам продюсера Сергея Дворцова, у певицы стабильный график выступлений, её концерты собирают аудиторию, а гонорары начинаются от 3 миллионов рублей

«Я считаю, у Азизы произошёл резкий творческий взлёт и затем падение. Но аудитория у неё достаточно большая, состоящая как из молодёжи, так и людей 40 плюс. То есть на сегодняшний день она остаётся популярной, легендой 90-х. Заказы на корпоративы есть, но не так много. Гонорар у неё сейчас, наверное, базируется от 3 млн рублей», — рассказал Дворцов в беседе с порталом «Страсти».