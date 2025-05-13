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13 мая, 10:49

«Заказы есть»: Продюсер раскрыл гонорар певицы Азизы после скандала на «Суперстар!»

Продюсер Дворцов: Певица Азиза получает за концерт от 3 млн рублей

Певица Азиза. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Певица Азиза. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Певица Азиза была известной в 90-е, сотрудничала с ведущими артистами и встречалась с Филиппом Киркоровым. Однако в последние годы её популярность снизилась. Чтобы вернуть внимание, она участвовала в шоу «Суперстар!», где оказалась в центре скандала: телеведущая Лера Кудрявцева обвинила её в давлении на жюри. Несмотря на то, что Азиза не победила, скандал повысил интерес к ней. Сейчас, по словам продюсера Сергея Дворцова, у певицы стабильный график выступлений, её концерты собирают аудиторию, а гонорары начинаются от 3 миллионов рублей

«Я считаю, у Азизы произошёл резкий творческий взлёт и затем падение. Но аудитория у неё достаточно большая, состоящая как из молодёжи, так и людей 40 плюс. То есть на сегодняшний день она остаётся популярной, легендой 90-х. Заказы на корпоративы есть, но не так много. Гонорар у неё сейчас, наверное, базируется от 3 млн рублей», — рассказал Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

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Напомним, Лера Кудрявцева устроила разборки с Азизой в прямом эфире проекта «Суперстар!». Телеведущая выразила недовольство певицей из-за её ночных звонков, грубых выпадов, нецензурной лексики и возмутительного поведения, с которым столкнулась впервые в своей жизни.

Александра Мышляева
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