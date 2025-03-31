Скандал на шоу «Суперстар!»: Кудрявцева устроила разборки с Азизой в прямом эфире

В финале музыкального проекта «Суперстар!» разгорелся невероятный скандал между Лерой Кудрявцевой и главной фавориткой шоу Азизой. После исполнения песни «Занавес», которое зрители встретили овациями, Азиза столкнулась с жёсткой критикой.

«Когда я вам ставила хорошую оценку «1», вы мне звонили в три часа ночи и что-то говорили. После последней программы вы написали мне: «Лера Кудрявцева, ты Бога оскорбила». Я спросила: «Бог — это вы?» Ответа не последовало», — обратилась Кудрявцева к Азизе.

Азиза, известная своим эмоциональным характером, попыталась оправдаться.

«Я сказала: Ты в себе Бога береги. Вот и всё», — приводит ответ исполнительницы Kp.ru. Однако Кудрявцева продолжила выкладывать компромат.

Азиза признала, что в некоторых моментах Кудрявцева была права, объяснив свои ночные звонки мыслью, что могла позволить себе подобное. Шура в свою очередь отметил, что Азиза по-настоящему гениальна в трагических образах, поскольку вся её жизнь напоминает трагедию. Он подчеркнул её выдающийся талант, но при этом посоветовал не забывать включать разум.

Результатом этого скандала стало неожиданное поражение Азизы. Несмотря на блестящее исполнение в финале, она получила всего 5 баллов, а победа досталась Ксении Георгиади. Зрители же массово выражают возмущение в соцсетях.

«Лера специально опозорила Азизу в финале! Если у Кудрявцевой были претензии, нужно было решать это за кулисами, а не портить финал!» — пишут комментаторы.

Как сообщает «Радио 1», многие требуют от организаторов шоу пересмотреть результаты и ввести народное голосование. Однако пока официальной реакции от продюсеров проекта не последовало.