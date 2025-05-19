Стал известен гонорар перенёсшего инсульт Николая Носкова
Mash: Николай Носков готов выступать в течение 45 минут за 2 миллиона рублей
Николай Носков. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Одиноков
Певец Николай Носков активно заполняет рабочий график новыми выступлениями. Артист готов выполнить концертную программу на 45 минут за два миллиона рублей гонорара. Однако при условии хорошего самочувствия, сообщает телеграм-канал Mash.
Несмотря на нестабильное давление, Николай Иванович продолжает активно составлять концертный график. Организаторы, принимая предоплату за билеты, честно предупреждают зрителей о риске отмены концерта в последний момент. Решение о том, сможет ли певец выйти на сцену, принимается им каждое утро, в зависимости от его самочувствия.
Выступление Николая Носкова в Москве обойдётся в 2 миллиона рублей, а в регионах — минимум в 2,5 миллиона. По информации телеграм-канала, требования к гримёрке у исполнителя хита довольно скромные: фрукты, салаты, мясная и сырная нарезка, чай, кофе, соки и бутылка красного вина из Италии или Франции.
Трансфер — только иномарки не старше трёх лет: Mercedes V-класс, BMW или Audi с багажником для инвалидного кресла. Самолёт — бизнес-класс, поезд — люкс/купе.
Напомним, весной 2017 года у Николая Носкова произошёл инсульт, после чего он мог ходить только при помощи костыля, а выступать на концертах — исключительно в инвалидном кресле. В мае 2024 года супруга артиста говорила, у что у него так и не восстановились в полной мере речевые функции и испортилась память.