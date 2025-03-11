Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 19:33

Стриженова показала видео с тяжелобольным Николаем Носковым после концерта

Екатерина Стриженова показала, как выглядит страдающий от тромбоэмболии певец Николай Носков. Ролик с артистом опубликован на личной странице актрисы.

Екатерина Стриженова и Николай Носков. Обложка © VK / Екатерина Стриженова

В видео Стриженова вручает сидящему в кресле Носкову букет цветов. Артист улыбается и говорит, что очень доволен концертом, который прошёл 8 марта.

Врач объяснил, чем опасен диагноз Николая Носкова
Врач объяснил, чем опасен диагноз Николая Носкова

Напомним, весной 2017 года у Николая Носкова произошёл инсульт, после чего он мог ходить только при помощи костыля, а выступать на концертах — исключительно в инвалидном кресле. В мае 2024 года супруга артиста говорила, у что у него так и не восстановились в полной мере речевые функции и испортилась память.

Обложка ©

VK / Екатерина Стриженова

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Екатерина Стриженова
  • Николай Носков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar