Стриженова показала видео с тяжелобольным Николаем Носковым после концерта
Екатерина Стриженова показала, как выглядит страдающий от тромбоэмболии певец Николай Носков. Ролик с артистом опубликован на личной странице актрисы.
Екатерина Стриженова и Николай Носков. Обложка © VK / Екатерина Стриженова
В видео Стриженова вручает сидящему в кресле Носкову букет цветов. Артист улыбается и говорит, что очень доволен концертом, который прошёл 8 марта.
Напомним, весной 2017 года у Николая Носкова произошёл инсульт, после чего он мог ходить только при помощи костыля, а выступать на концертах — исключительно в инвалидном кресле. В мае 2024 года супруга артиста говорила, у что у него так и не восстановились в полной мере речевые функции и испортилась память.
VK / Екатерина Стриженова