Стриженова показала видео с тяжелобольным Николаем Носковым после концерта

Екатерина Стриженова показала, как выглядит страдающий от тромбоэмболии певец Николай Носков. Ролик с артистом опубликован на личной странице актрисы.

В видео Стриженова вручает сидящему в кресле Носкову букет цветов. Артист улыбается и говорит, что очень доволен концертом, который прошёл 8 марта.