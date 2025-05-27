«Люблю работать руками»: Shaman раскрыл, как проводит время дома с Мизулиной

Певец Shaman (Ярослав Дронов) раскрыл, что по утрам пьёт кофе со своей возлюбленной Екатериной Мизулиной. По словам артиста, у него с главой «Лиги безопасного интернета» серьёзные отношения.

Shaman рассказал, как проводит время с Екатериной Мизулиной. Видео © Пятый канал

«Мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. И потом, наверное, не знаю, через полтора часа, может быть, завтрак», — пояснил Дронов в беседе с Пятым каналом.

Артист добавил, что Мизулина очень заботится о нём. Например, она часто балует его домашней едой, следит за его здоровьем и питанием. Певец отметил, что медийным лицам важно держать себя в форме, так как они всегда выступают на сцене. Сам Shaman тоже помогает Мизулиной: выбрасывает мусор, гуляет с собакой, моет посуду и прибирается дома.

«Вообще я люблю работать руками по дому, потому что когда ты занимаешься сценой, выступаешь и так далее, после того, как, допустим, не знаю, поужинали, позавтракали с Катериной, остались тарелки. Можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но когда это делаешь именно руками, ты чувствуешь какую-то в этом правильную энергию», — признался артист.

Кроме того, Дронов старается уделять Мизулиной всё свободное время и не оставлять её без внимания. По словам главы ЛБИ, певец часто делает ей сюрпризы и удивляет её необычными подарками. Сам же артист считает, что самое прекрасное в отношениях — цветы, подарки, простые телефонные звонки без повода. Примечательно, что Shaman и Мизулина даже успели познакомиться с родителями друг друга.