Милые бранятся — только тешатся: Мизулина отхлестала Shaman букетом

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ударила заслуженного артиста РФ и по совместительству своего возлюбленного Ярослава Дронова (Shaman) букетом по лицу. Сделала она это в рамках съёмки клипа к новому треку певца «Первая любовь», который уже можно посмотреть в телеграм-канале исполнителя.