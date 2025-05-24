Милые бранятся — только тешатся: Мизулина отхлестала Shaman букетом
Мизулина ударила певца Shaman букетом по лицу
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ударила заслуженного артиста РФ и по совместительству своего возлюбленного Ярослава Дронова (Shaman) букетом по лицу. Сделала она это в рамках съёмки клипа к новому треку певца «Первая любовь», который уже можно посмотреть в телеграм-канале исполнителя.
Мизулина бьёт Shaman букетом. Видео © Telegram/ SHAMAN
Ранее Мизулина призналась, что очень гордится участием певца SHAMAN в Интервидении. По её мнению, музыкант сможет достойно представить Россию в конкурсе, тем более что за него будут болеть миллионы поклонников.
Обложка © Telegram / SHAMAN