Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 19:03

Милые бранятся — только тешатся: Мизулина отхлестала Shaman букетом

Мизулина ударила певца Shaman букетом по лицу

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ударила заслуженного артиста РФ и по совместительству своего возлюбленного Ярослава Дронова (Shaman) букетом по лицу. Сделала она это в рамках съёмки клипа к новому треку певца «Первая любовь», который уже можно посмотреть в телеграм-канале исполнителя.

Мизулина бьёт Shaman букетом. Видео © Telegram/ SHAMAN

Ранее Мизулина призналась, что очень гордится участием певца SHAMAN в Интервидении. По её мнению, музыкант сможет достойно представить Россию в конкурсе, тем более что за него будут болеть миллионы поклонников.

«Первая любовь»: Shaman выпустил новый трек ко дню последнего звонка
«Первая любовь»: Shaman выпустил новый трек ко дню последнего звонка

Обложка © Telegram / SHAMAN

Полина Никифорова
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Екатерина Мизулина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar