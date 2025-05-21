Мизулина разнесла «странных персонажей» с Евровидения, которые в подмётки не годятся SHAMAN
Мизулина раскритиковала Евровидение и обещала поддержать SHAMAN на Интервидении
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что Интервидение в России станет достойной альтернативной Евровидению, которое давно дискредитировало себя «странными персонажами» на сцене и политической ангажированностью.
«Хватит всё время оглядываться на то, как у них. Тем более, что смотреть там давным-давно не на что — с каждым годом всё больше странных персонажей. Нужно создавать своё. В этом году у нас появился свой международный конкурс Интервидение-2025, в котором принимает участие огромное количество стран. Уверена, что он пройдёт на высоком уровне», — поделилась она в телеграм-канале.
Мизулина призналась, что очень гордится участием певца SHAMAN в Интервидении. По её мнению, музыкант сможет достойно представить Россию в конкурсе, тем более что за него будут болеть миллионы поклонников. При этом Мизулина добавила, что мероприятие станет непростым испытанием для SHAMAN, ведь другие страны выставят также своих лучших исполнителей.
Напомним, Россию на Интервидении будет представлять SHAMAN (Ярослав Дронов). Конкурс пройдёт 20 сентября на площадке «Live Арена» в Подмосковье. Идея проведения мероприятия была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Участие в конкурсе примут артисты из более чем 20 стран. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин одобрил кандидатуру Ярослава Дронова, но допустил, что певицу Татьяну Куртукову, известную по хиту «Матушка», также можно было сделать участницей от России.