Мизулина разнесла «странных персонажей» с Евровидения, которые в подмётки не годятся SHAMAN

«Хватит всё время оглядываться на то, как у них. Тем более, что смотреть там давным-давно не на что — с каждым годом всё больше странных персонажей. Нужно создавать своё. В этом году у нас появился свой международный конкурс Интервидение-2025, в котором принимает участие огромное количество стран. Уверена, что он пройдёт на высоком уровне», — поделилась она в телеграм-канале.