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19 мая, 12:43

Трагичная любовь, гимн надежде и стёб над Италией: О чём пели победители Евровидения-2025

Life.ru: Боль от утраты — одна из главных тем победившей на Евровидении песни

Йоханнес Пич. Фото © ТАСС / EPA

Йоханнес Пич. Фото © ТАСС / EPA

В Швейцарии 17 мая состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2025. Мероприятие прошло на арене «Санкт-Якобсхалле» в Базеле. Онлайн-школа английского языка Skyeng по заказу Life.ru разобрала тексты песен-победительниц и выяснила, о чём они.

«Победу одержал Йоханнес Пич (JJ) из Австрии с песней Wasted Love с эмоциональной балладой, сочетающей оперные и техно-элементы о безответных чувствах. Главная тема — боль от утраты и стремление удержать любовь, которая ускользает: All I have is wasted love… («Всё, что у меня есть, — напрасная любовь».) По словам JJ, вдохновением для написания послужил его собственный опыт напрасной любви, которой он отдал много, а взамен не получил почти ничего. Клип, снятый в лесах и под водой, усиливает ощущение одиночества и утраты», — отметили эксперты.

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Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise — гимном надежде после потерь. Композиция вдохновлена личным опытом певицы, пережившей трагические события на фестивале Nova в 2023 году, сама Рафаэль была среди тех, кто чудом сумел выжить. Автор песни Керен Пелес отдельно отмечает строку: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её».

«Третье место занял Tommy Cash из Эстонии с треком Espresso Macchiato — провокационной и ироничной песней, высмеивающей итальянские стереотипы. Композиция вызвала споры и даже могла быть снята с конкурса по запросу Итальянской ассоциации по защите прав потребителей Codacons. Однако песня зацепила сердца зрителей, а видео танцевального номера моментально разошлось на мемы: рэпер в нём невероятно смешно двигается, постоянно пьёт кофе из бумажного стаканчика и поёт на смеси ломаного итальянского и ещё более ломаного английского», — говорится в разборе композиций.

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А сегодня стало известно, кто представит Россию на конкурсе Интервидение, который состоится осенью. Артист отметил, что первым быть трудно, но он не из робкого десятка.

Никита Никонов
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