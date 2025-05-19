Трагичная любовь, гимн надежде и стёб над Италией: О чём пели победители Евровидения-2025

В Швейцарии 17 мая состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2025. Мероприятие прошло на арене «Санкт-Якобсхалле» в Базеле. Онлайн-школа английского языка Skyeng по заказу Life.ru разобрала тексты песен-победительниц и выяснила, о чём они.

«Победу одержал Йоханнес Пич (JJ) из Австрии с песней Wasted Love с эмоциональной балладой, сочетающей оперные и техно-элементы о безответных чувствах. Главная тема — боль от утраты и стремление удержать любовь, которая ускользает: All I have is wasted love… («Всё, что у меня есть, — напрасная любовь».) По словам JJ, вдохновением для написания послужил его собственный опыт напрасной любви, которой он отдал много, а взамен не получил почти ничего. Клип, снятый в лесах и под водой, усиливает ощущение одиночества и утраты», — отметили эксперты.

Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise — гимном надежде после потерь. Композиция вдохновлена личным опытом певицы, пережившей трагические события на фестивале Nova в 2023 году, сама Рафаэль была среди тех, кто чудом сумел выжить. Автор песни Керен Пелес отдельно отмечает строку: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её».