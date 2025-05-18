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17 мая, 23:33

Определился победитель Евровидения 2025 года

Певец из Австрии JJ выиграл Евровидение с песней Wasted Love

Певец из Австрии JJ на Евровидении. Обложка © ТАСС/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Певец из Австрии JJ на Евровидении. Обложка © ТАСС/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Исполнитель JJ из Австрии выиграл международный конкурс Евровидение с песней Wasted Love. Финал прошёл в субботу в швейцарском городе Базель.

По итогам голосования жюри и зрителей, австрийский певец собрал 436 баллов. На втором месте оказалась представительница Израиля Юваль Рафаэль с 357 баллами, которую, стоит отметить, освистали зрители во время выступления. Третьим стал эстонец Томми Кэш, который набрал 356 баллов.

Евровидение в 2025 году проходил в Швейцарии, которая получила право провести конкурс благодаря победе Nemo с песней The Code в прошлом году в Мальмё.

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Евровидение проводится с 1956 года. Австралия участвует в конкурсе с 2015 года. Россия, напомним, исключена из участия в Евровидении.

Ранее после показа на Евровидении 2025 года архивного видео с выступлением «Бурановских бабушек» коллективу пришлось опровергать появившиеся слухи о повторной поездке на музыкальный конкурс. Художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева подчеркнула, что «бабушки» больше выступать на Евровидении не намерены.

Лия Мурадьян
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