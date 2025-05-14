«Фриковидение»: В Госдуме заявили, что ездить на Евровидение стало «зашкварным»

В последние годы Евровидение, которое некогда было интересным песенным конкурсом, дискредитировало себя. Молодые люди в России вовсе считают зазорным отправлять исполнителей от страны для участия в нём. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

Вице-спикер Госдумы высказался о Евровидении. Видео © Life.ru

Парламентарий напомнил, что в России на данный момент запускается собственный песенный конкурс — Интервидение. К нему же можно привлекать участников Евровидения прошлых лет, например «Бурановских бабушек», заявил Чернышов.

«Евровидение уже всё. Туда ездить, как говорят мои молодые друзья, — зашквар. Оно себя дискредитировало, оно неинтересное. Скорее всего, это уже «Фриковидение». Нам с такими не по пути», — указал Чернышов.

На вопрос, стоит ли ехать на Евровидение в случае приглашения, депутат отметил, что важно понять, каков будет состав выступающих. По его мнению, «с нормальными можно и спеть», однако пока конкурс является засильем фриков.