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14 мая, 12:18

«Фриковидение»: В Госдуме заявили, что ездить на Евровидение стало «зашкварным»

Вице-спикер ГД Чернышов назвал Евровидение «Фриковидением»

В последние годы Евровидение, которое некогда было интересным песенным конкурсом, дискредитировало себя. Молодые люди в России вовсе считают зазорным отправлять исполнителей от страны для участия в нём. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

Вице-спикер Госдумы высказался о Евровидении. Видео © Life.ru

Парламентарий напомнил, что в России на данный момент запускается собственный песенный конкурс — Интервидение. К нему же можно привлекать участников Евровидения прошлых лет, например «Бурановских бабушек», заявил Чернышов.

«Евровидение уже всё. Туда ездить, как говорят мои молодые друзья, — зашквар. Оно себя дискредитировало, оно неинтересное. Скорее всего, это уже «Фриковидение». Нам с такими не по пути», указал Чернышов.

На вопрос, стоит ли ехать на Евровидение в случае приглашения, депутат отметил, что важно понять, каков будет состав выступающих. По его мнению, «с нормальными можно и спеть», однако пока конкурс является засильем фриков.

Стала известна дата и место проведения музыкального конкурса «Интервидение»
Стала известна дата и место проведения музыкального конкурса «Интервидение»

Напомним, накануне Россию неожиданно упомянули во время трансляции Евровидения-2025. На экранах показали выступление коллектива «Бурановские бабушки» с песней Party for Everybody 2012 года. Кадры вызвали бурю негодования среди украинцев. В этом году песенный конкурс проходит в швейцарском городе Базеле с 13-го по 17 мая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Мария Любицкая
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