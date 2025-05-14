Россию неожиданно упомянули во время трансляции «Евровидения-2025»

Вопреки действующему запрету на участие, в полуфинале «Евровидения-2025» было показано архивное выступление «Бурановских бабушек», представлявших Россию на песенном конкурсе в 2012 году. Пользователи, заметившие интересную деталь во время трансляции, предположили, что таким образом организаторы намекают на возвращение наших артистов на сцену. В то же время украинцы уже устроили массовые возмущения.

Выступление Бурановских бабушек на Евровидении-2012. Видео © Eurovision

После объявления результатов зрительского голосования ведущие поделились интересными рекордами и фактами о конкурсе. Вспомнили и о выступлении России в 2012 году, когда страну представляли «Бурановские бабушки» с песней Party for everybody. Коллектив установил рекорд «Евровидения» по суммарному возрасту участников, который составил 403 года.

Украинцев возмутило не только появление на экране выступления, но и слова одного из ведущих. Особое недовольство вызвала фраза о том, что Швейцария, как страна-основательница формата конкурса, настаивает на его аполитичности и строгом нейтралитете.

Напомним, в этом году песенный конкурс проходит в швейцарском городе Базель с 13 по 17 мая. По итогам первого отборочного тура в финал вышли представители десяти стран: Эстонии, Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Португалии. Азербайджан, Бельгия, Кипр, Словения и Хорватия выбыли из конкурса. Второй полуфинал «Евровидения-2025» состоится 15 мая. Финальная часть конкурса, где определится победитель, пройдёт 17 мая.