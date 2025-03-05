Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин сообщил, что участники национального отбора на Евровидение не вернулись на Украину. В частности, речь идёт о группе MBreeze (братья Александр и Илья Беляковы) и певце Василии Демчуке (DEMCHUK). Группа MBreeze была финалистами седьмого сезона Х-фактора и принимала участие в Нацотборе 2018 года, а Демчук участвовал в 2023 году.

«Зашёл к ним в Instagram*, посмотрел публикации и нашёл когда в последний раз чётко видно, что они на Украине. Далее есть пост о благотворительном концерте за границей, а затем неизвестность и все публикации сделаны таким образом, чтобы нельзя было понять даже в какой стране», — написал в Сети украинский музыкальный обозреватель.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти запретили выпускать за границу деятелей искусства. Такое решение обусловлено тем, что потом никто не возвращается. В киевском Министерстве культуры отметили, что давно обращались к украинскому правительству с просьбой предпринять шаги для ограничения выезда артистов. В ведомстве пообещали снять ограничения, как только прекратятся случаи побега.