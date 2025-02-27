Артистов, художников и журналистов перестанут выпускать с Украины из-за частых побегов

Украинские власти перестанут выпускать за границу журналистов и деятелей искусства с 3 марта, сообщается на сайте Минкультуры Украины. Такое решение объясняется тем, что указанные лица не возвращаются потом на родину.

«Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу после соответствующего письма содействия от Министерства, не вернулись на Украину в установленные сроки», — говорится в тексте.

В Минкульте подчеркнули, что давно просили украинское правительство принять меры и запретить артистам, художникам и медийщикам покидать страну. В ведомстве пообещали, что снимут запреты, когда побеги за рубеж прекратятся.