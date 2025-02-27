Артистов, художников и журналистов перестанут выпускать с Украины из-за частых побегов
Минкульт Украины запретил журналистам и артистам уезжать за рубеж с 3 марта
Украинский артист Андрей Данилко в сценическом образе Верки Сердючки. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / v_serduchka
Украинские власти перестанут выпускать за границу журналистов и деятелей искусства с 3 марта, сообщается на сайте Минкультуры Украины. Такое решение объясняется тем, что указанные лица не возвращаются потом на родину.
«Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу после соответствующего письма содействия от Министерства, не вернулись на Украину в установленные сроки», — говорится в тексте.
В Минкульте подчеркнули, что давно просили украинское правительство принять меры и запретить артистам, художникам и медийщикам покидать страну. В ведомстве пообещали, что снимут запреты, когда побеги за рубеж прекратятся.
Ранее министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что правительство страны планирует вернуть граждан, находящихся за границей, без применения насильственных методов. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты. По оценкам Киева, за границей могут находиться до 25 миллионов украинцев, бежавших из страны с 2022 года.