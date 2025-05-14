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14 мая, 05:04

Директор участника Евровидения от Эстонии продолжает зарабатывать в России

SHOT: Директор участника Евровидения от Эстонии зарабатывает в РФ на Little Big

Томми Кэш на Евровидении. Фото © ТАСС / AP / Martin Meissner

Томми Кэш на Евровидении. Фото © ТАСС / AP / Martin Meissner

Директор участника «Евровидения» от Эстонии Томми Кэша (настоящее имя — Томми Таммеметс) продолжает зарабатывать в России. Об этом пишет SHOT.

Музыкальный продюсер и режиссёр-клипмейкер Алина Пязок также работает с группой Little Big. Недавно на российских платформах впервые за три года вышла новая песня уехавшего из РФ коллектива, а в конце апреля стало известно, что лидер группы Илья Прусикин* переоформил на Пязок права на товарный знак Little Big, чтобы через неё получать отчисления с треков.

Сама Алина, как и группа, живёт в американском Лос-Анджелесе. Уроженка Челябинска, имеющая эстонские корни, является директором 33-летнего рэпера Томми Кэша который 13 мая выступил в первом полуфинале Евровидения-2025 в швейцарском Базеле с вирусной песней Espresso Macchiato. Второй полуфинал конкурса состоится 15 мая.

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Ранее Life.ru рассказывал, что участники национального отбора на Евровидение не вернулись на Украину. Речь идёт о группе MBreeze (братья Александр и Илья Беляковы) и певце Василии Демчуке (DEMCHUK).

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Никита Никонов
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