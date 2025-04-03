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Регион
3 апреля, 05:32

С солистов Little Big Прусикина* и Таюрской не станут взыскивать долги

Илья Прусикин* и Софья Таюрская. Обложка © Telegram / Little Big

Илья Прусикин* и Софья Таюрская. Обложка © Telegram / Little Big

Приставами прекращено исполнительное производство о взыскании долгов с лидера группы Little Big Ильи Прусикина* и его напарницы Софьи Таюрской. У музыкантов попросту не нашлось имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Как выяснили журналисты РИА «Новости», до прекращения производства Прусикин был должен 817 рублей, так как не оплатил госпошлину. Таюрская же не оплатила долг за услуги связи в размере 1410 рублей. Напомним, что после бегства за границу парочка неоднократно осуждала проведение спецоперации по защите Донбасса и распространяла фейки о действиях ВС РФ и органах госвласти.

Таюрская и Прусикин* из Little Big пожаловались на "депрессию эмигранта" после бегства в США
Таюрская и Прусикин* из Little Big пожаловались на "депрессию эмигранта" после бегства в США

А ранее стало известно, что политологу Екатерине Шульман* грозит два года колонии в России за нарушение деятельности иноагента. Она была объявлена в розыск по уголовной статье, так как не маркировала свой контент в соцсетях.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Антон Голыбин
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