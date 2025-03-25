Шульман* грозит в России два года колонии

Политолог Екатерина Шульман* объявлена в розыск по статье по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Нарушение порядка деятельности иноагента, совершённое лицом после его привлечения к административной ответственности». Об этом сообщает SHOT. Согласно законодательству, Шульман* грозит два года колонии.

По данным телеграм-канала, с июля по август 2024 года Шульман* на своём канале в YouTube и в аккаунте в Телетайпе не ставила иноагентскую маркировку.

Напомним, ранее МВД объявило политолога в розыск. Официально статья не называлась. Шульман* с 2022 года живёт в Германии. 15 апреля того же года её внесли в список иноагентов. Политолога неоднократно штрафовали, также на неё составили протокол за «участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации».