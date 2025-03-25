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25 марта, 14:49

МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*

Екатерина Шульман*. Обложка © Фотохост-агентство ТАСС / Донат Сорокин

Екатерина Шульман*. Обложка © Фотохост-агентство ТАСС / Донат Сорокин

МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Соответствующая информация следует из базы данных розыска.

Карточка Шульман* в базе данных розыска МВД. Фото © МВД России

Карточка Шульман* в базе данных розыска МВД. Фото © МВД России

«Шульман* Екатерина Михайловна. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе

По какой именно статье разыскивается Шульман*, не уточняется.

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Министерство юстиции России внесло Шульман* в список иноагентов 15 апреля 2022 года. Политолога неоднократно штрафовали, кроме того, на неё составили протокол за «участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации».

* Признана Минюстом России СМИ-иностранным агентом.

Никита Никонов
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