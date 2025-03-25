МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*

По какой именно статье разыскивается Шульман*, не уточняется.

Министерство юстиции России внесло Шульман* в список иноагентов 15 апреля 2022 года. Политолога неоднократно штрафовали, кроме того, на неё составили протокол за «участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации».