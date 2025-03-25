МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*
Екатерина Шульман*. Обложка © Фотохост-агентство ТАСС / Донат Сорокин
МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Соответствующая информация следует из базы данных розыска.
Карточка Шульман* в базе данных розыска МВД. Фото © МВД России
«Шульман* Екатерина Михайловна. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе
По какой именно статье разыскивается Шульман*, не уточняется.
Министерство юстиции России внесло Шульман* в список иноагентов 15 апреля 2022 года. Политолога неоднократно штрафовали, кроме того, на неё составили протокол за «участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации».
* Признана Минюстом России СМИ-иностранным агентом.