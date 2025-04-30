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Регион
30 апреля, 19:43

Стала известна дата и место проведения музыкального конкурса «Интервидение»

Конкурс «Интервидение» пройдёт 20 сентября на Live Арене в Москве

Конкурс «Интервидение» пройдёт 20 сентября. Обложка © freepik / pvproductions

Конкурс «Интервидение» пройдёт 20 сентября. Обложка © freepik / pvproductions

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Информацию о дате и месте проведения подтвердила РИА «Новости» директор департамента маркетинга и коммуникаций проекта Анастасия Григорьева.

Идея проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сцену Live Арены украсят выступления артистов из более чем 20 стран мира, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.

Организаторы обещают, что «Интервидение» станет новым культурным мостом между народами и будет способствовать расширению музыкального диалога между странами. Конкурс рассматривается как альтернатива уже существующим международным музыкальным проектам и позиционируется как платформа для обмена традициями и современными тенденциями в искусстве.

Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»
Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»

Ранее Правительство России направило 750 миллионов рублей на подготовку и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование выделено из резервного фонда и передано Министерству иностранных дел, которое будет контролировать целевое использование средств.

Андрей Васильев
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