Стала известна дата и место проведения музыкального конкурса «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Информацию о дате и месте проведения подтвердила РИА «Новости» директор департамента маркетинга и коммуникаций проекта Анастасия Григорьева.

Идея проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сцену Live Арены украсят выступления артистов из более чем 20 стран мира, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.

Организаторы обещают, что «Интервидение» станет новым культурным мостом между народами и будет способствовать расширению музыкального диалога между странами. Конкурс рассматривается как альтернатива уже существующим международным музыкальным проектам и позиционируется как платформа для обмена традициями и современными тенденциями в искусстве.