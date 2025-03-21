Правительство РФ выделило 750 млн рублей на проведение «Интервидения»
Правительство России выделило 750 миллионов рублей на подготовку и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующее распоряжение главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Финансирование было предоставлено МИД РФ из резервного фонда правительства. Также в документе подчёркивается, что внешнеполитическое ведомство обязано следить за целевым и эффективным расходованием этих средств.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение», который станет аналогом международного конкурса «Евровидение». Музыкальный фестиваль пройдёт в Москве и Московской области. Кстати, уже более двух десятков стран подтвердили, что примут участие в конкурсе.
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