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Регион
21 марта, 13:48

Правительство РФ выделило 750 млн рублей на проведение «Интервидения»

Правительство России выделило 750 миллионов рублей на подготовку и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующее распоряжение главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Финансирование было предоставлено МИД РФ из резервного фонда правительства. Также в документе подчёркивается, что внешнеполитическое ведомство обязано следить за целевым и эффективным расходованием этих средств.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение», который станет аналогом международного конкурса «Евровидение». Музыкальный фестиваль пройдёт в Москве и Московской области. Кстати, уже более двух десятков стран подтвердили, что примут участие в конкурсе.

Путин рассчитывает, что артисты из Белоруссии примут участие в «Интервидении»
Путин рассчитывает, что артисты из Белоруссии примут участие в «Интервидении»
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freepik / senivpetro

Ольга Сливченко
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