Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В указе говорится, что конкурс проведут в Москве и Московской области. Председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета — первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко.