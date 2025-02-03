Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 15:04

Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В указе говорится, что конкурс проведут в Москве и Московской области. Председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета — первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко.

Пригожин объяснил, почему Интервидение нужно российским исполнителям
Пригожин объяснил, почему Интервидение нужно российским исполнителям

Напомним, с идеей организовать российский аналог музыкального конкурса Евровидение в конце 2023 года выступил Минкульт РФ. Инициатива снискала поддержку у многих российских артистов, например Марии Кац — первой представительнице России на Евровидении (1994 год). Она считает, что мероприятие должно проходить в формате телевизионной сказки. В начале 2024 года МИД РФ объявил о начале подготовки к Интервидению, а место проведения уточнили в марте.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar