Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в 2025 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
В указе говорится, что конкурс проведут в Москве и Московской области. Председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета — первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко.
Напомним, с идеей организовать российский аналог музыкального конкурса Евровидение в конце 2023 года выступил Минкульт РФ. Инициатива снискала поддержку у многих российских артистов, например Марии Кац — первой представительнице России на Евровидении (1994 год). Она считает, что мероприятие должно проходить в формате телевизионной сказки. В начале 2024 года МИД РФ объявил о начале подготовки к Интервидению, а место проведения уточнили в марте.
Life.ru