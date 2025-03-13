Путин рассчитывает, что артисты из Белоруссии примут участие в «Интервидении»
Белорусские артисты должны обязательно принять участие в конкурсе «Интервидение», который пройдёт в сентябре текущего года в Москве. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.
«В этом контексте рассчитываем, что белорусские артисты примут участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в Москве, который намечен на сентябрь текущего года», — сказал глава государства.
Напомним, что «Интервидение» пройдёт на территории Москвы и Московской области по указу президента РФ Владимира Путина. На данный момент уже более 20 стран выразили желание участвовать в конкурсе. Кабмин утвердил состав оргкомитета конкурса. В него, в частности, вошли министр культуры Ольга Любимова и генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст.
Life.ru