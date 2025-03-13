Путин рассчитывает, что артисты из Белоруссии примут участие в «Интервидении»

Белорусские артисты должны обязательно принять участие в конкурсе «Интервидение», который пройдёт в сентябре текущего года в Москве. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.