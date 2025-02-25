Кабмин утвердил состав оргкомитета «Интервидения»
В состав оргкомитета конкурса «Интервидение» вошли Любимова, Эрнст и Швыдкой
Правительство России утвердило состав организационного комитета Международного музыкального конкурса «Интервидение», который состоится в Москве в сентябре 2025 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правовых актов.
В оргкомитет вошли министр культуры РФ Ольга Любимова, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст и другие участники.
Заместителем председателя комитета назначен заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Ответственным секретарём стал директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и связям МИД Александр Алимов. Организационно-техническое обеспечение работы комитета будет осуществляться Министерством иностранных дел РФ.
Напомним, что «Интервидение» пройдёт на территории Москвы и Московской области по указу президента РФ Владимира Путина. На данный момент уже более 20 стран выразили желание участвовать в конкурсе. Министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что на «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Он также отметил, что конкурс предоставит странам возможность без цензуры продемонстрировать свои лучшие музыкальные традиции.
Life.ru