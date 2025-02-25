Кабмин утвердил состав оргкомитета «Интервидения»

Напомним, что «Интервидение» пройдёт на территории Москвы и Московской области по указу президента РФ Владимира Путина. На данный момент уже более 20 стран выразили желание участвовать в конкурсе. Министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что на «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Он также отметил, что конкурс предоставит странам возможность без цензуры продемонстрировать свои лучшие музыкальные традиции.