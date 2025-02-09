«Надо думать»: Ольга Серябкина высказалась о возможном участии в «Интервидении»

Российская артистка, композитор, поэтесса и телеведущая Ольга Серябкина затруднилась однозначно ответить на вопрос о своём возможном участии в российском аналоге Евровидения — «Интервидении».

«Надо думать», — ответила Ольга на вопрос, хочет ли она поучаствовать в таком мероприятии.

Ольга Серябкина — о своём участии в «Интервидении». Видео © Life.ru

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Международного музыкального конкурса «Интервидение». Это мероприятие, альтернативное Евровидению, пройдёт уже в этом году на территории Москвы и области.