«Надо думать»: Ольга Серябкина высказалась о возможном участии в «Интервидении»
Серябкина пообещала подумать об участии в «Интервидении»
Ольга Серябкина. Обложка © Life.ru
Российская артистка, композитор, поэтесса и телеведущая Ольга Серябкина затруднилась однозначно ответить на вопрос о своём возможном участии в российском аналоге Евровидения — «Интервидении».
«Надо думать», — ответила Ольга на вопрос, хочет ли она поучаствовать в таком мероприятии.
Ольга Серябкина — о своём участии в «Интервидении». Видео © Life.ru
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Международного музыкального конкурса «Интервидение». Это мероприятие, альтернативное Евровидению, пройдёт уже в этом году на территории Москвы и области.
На данный момент уже более 20 стран выразили желание участвовать в конкурсе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что на «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Он также отметил, что конкурс предоставит странам возможность без цензуры продемонстрировать свои лучшие музыкальные традиции.