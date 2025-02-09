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Регион
9 февраля, 01:19

«Надо думать»: Ольга Серябкина высказалась о возможном участии в «Интервидении»

Серябкина пообещала подумать об участии в «Интервидении»

Ольга Серябкина. Обложка © Life.ru

Ольга Серябкина. Обложка © Life.ru

Российская артистка, композитор, поэтесса и телеведущая Ольга Серябкина затруднилась однозначно ответить на вопрос о своём возможном участии в российском аналоге Евровидения — «Интервидении».

«Надо думать», — ответила Ольга на вопрос, хочет ли она поучаствовать в таком мероприятии.

Ольга Серябкина — о своём участии в «Интервидении». Видео © Life.ru

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Международного музыкального конкурса «Интервидение». Это мероприятие, альтернативное Евровидению, пройдёт уже в этом году на территории Москвы и области.

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На данный момент уже более 20 стран выразили желание участвовать в конкурсе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что на «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Он также отметил, что конкурс предоставит странам возможность без цензуры продемонстрировать свои лучшие музыкальные традиции.

Лия Мурадьян
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