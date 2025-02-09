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Регион
8 февраля, 23:03

Это будет масштабно: Gayazovs Brothers раскрыли, готовы ли участвовать в «Интервидении»

Gayazovs Brothers выразили желание выступить на «Интервидении» в Москве

Gayazovs Brothers на Big Love Show 2025. Обложка © Life.ru

Gayazovs Brothers на Big Love Show 2025. Обложка © Life.ru

Популярный музыкальный дуэт Gayazovs Brothers стал гостем Big Love Show 2025 в Москве. Во время мероприятия артистов спросили, планируют ли они принять участие в «Интервидении», которое пройдёт в столичном регионе в этом году.

Музыканты не скрывали своего энтузиазма и были уверены, что это станет грандиозным событием. На вопрос о том, хотели бы они выступить, участники дуэта без колебаний ответили утвердительно: «Это будет крутое и масштабное шоу».

Gayazovs Brothers — о возможном участии в «Интервидении». Видео © Life.ru

Если бы им представился шанс выйти на сцену «Интервидения», они выбрали бы песню о родине. Однако не исключают, что могли бы исполнить и композицию о любви.

«Мы бы пели нашу песню «Там, где кайф», — отметили исполнители.

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Певица Клава Кока также посетила концерт Big Love Show 2025 в Москве, где поделилась с поклонниками личными историями, включая воспоминания о первом поцелуе. На вопрос о том, занято ли её сердце, Клава ответила: «Сердце свободно!»

Артём Гапоненко
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