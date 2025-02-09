«Казалось, что лицо вытянуло»: Клава Кока вспомнила забавную историю первого поцелуя

«Мальчик, в которого я была безумно влюблена, учился в шестом классе, а я — в седьмом. У него был пресс, он катался на скейтборте и носил большие кроссовки. Это была моя первая любовь, конечно, на тот возраст. Поцелуй получился не таким, как я ожидала. Я думала, что это будет что-то вроде «засоса», но всё оказалось иначе. После поцелуя я зашла в подъезд, чтобы посмотреть в зеркало: мне казалось, что моё лицо изменилось, как будто его вытянули, как пластилин. Но всё было нормально», — поделилась Клава.