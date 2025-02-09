«Казалось, что лицо вытянуло»: Клава Кока вспомнила забавную историю первого поцелуя
Певица Клава Кока вспомнила первый поцелуй, когда училась в шестом классе
Клава Кока на Big Love Show 2025. Обложка © Life.ru
Певица Клава Кока посетила концерт Big Love Show 2025 в Москве, где поделилась с поклонниками личными историями, включая воспоминания о первом поцелуе.
На вопрос о том, занято ли её сердце, Клава ответила: «Сердце свободно!» Затем она рассказала о первом поцелуе, который произошёл у подъезда.
«Мальчик, в которого я была безумно влюблена, учился в шестом классе, а я — в седьмом. У него был пресс, он катался на скейтборте и носил большие кроссовки. Это была моя первая любовь, конечно, на тот возраст. Поцелуй получился не таким, как я ожидала. Я думала, что это будет что-то вроде «засоса», но всё оказалось иначе. После поцелуя я зашла в подъезд, чтобы посмотреть в зеркало: мне казалось, что моё лицо изменилось, как будто его вытянули, как пластилин. Но всё было нормально», — поделилась Клава.
Клава Кока на Big Love Show 2025 вспомнила историю первого поцелуя. Видео © Life.ru
Певица также призналась, что пока не знает, что такое настоящая любовь.
«Я недавно пережила странное ощущение: ты говоришь человеку «люблю», слышишь это в ответ, а через год понимаешь, что ничего нет. Это очень странно. Надеюсь, настоящая любовь ждёт меня впереди», — добавила Клава Кока.
Напомним, в конце минувшего года Клава Кока рассталась с парнем Александром Повериным. Позже певица поделилась причинами расставания с бойфрендом.