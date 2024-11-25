Певица Клава Кока впервые рассказала о причинах расставания с бойфрендом

Певица Клава Кока впервые открыто поделилась деталями своего разрыва с блогером Александром Повериным. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Сессия» на VK Видео.

По словам Коки, расставание было для неё болезненным. Она признала, что предложила разрыв первой, хотя решение было обоюдным. «Мы перед расставанием не разговаривали вообще недели две. И для меня это было самым сложным этапом. Просто как-то мы друг от друга отдалились», — поделилась певица. Она отметила, что взаимное нежелание общаться и загруженность работой привели к тому, что их общение свелось к простому «привет» перед сном.

Клава Кока набралась смелости и спровоцировала диалог. Однако попытка поговорить не увенчалась успехом: «Я спросила: «Что случилось? Может быть, тебя что-то беспокоит?» Он сказал: «Ничего». Я говорю: «Почему ты не общаешься?» Он говорит: «Так ты же тоже не общаешься». И был какой-то дурацкий абсолютно неуместный тупняк», — призналась Клава.

Певица откровенно сказала, что, несмотря на множество счастливых моментов, она закрывала глаза на несовместимость в их отношениях. Свои переживания Клава решила выразить в творчестве — все песни её нового альбома «Депрессаунд» посвящены отношениям с Александром.