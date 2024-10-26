«Вот и подошла наша история к концу»: Бывший парень Клавы Коки впервые высказался об их расставании
Александр Поверин подтвердил расставание с певицей Клавой Кокой
Клава Кока и Александр Поверин. Фото © Telegram / POVERIN
Бывший возлюбленный Клавы Коки Александр Поверин впервые высказался об их расставании. По словам блогера, это было совместное решение, никто никого не бросал или изменял.
«Мы были вместе ровно 1 год и 4 месяца. Пишу с улыбкой, так как не имею ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и тёплые воспоминания. Каждый человек появляется в нашей жизни для опыта, плохого или хорошего», — поделился с подписчиками экс-бойфренд певицы.
Также Поверин уточнил, что никакого контракта между ним и Кокой не было. По его мнению, подобные высказывания смешны. Блогер также сообщил, что написал пост, чтобы закрыть вопрос. Больше об отношениях с певицей он не планирует рассказывать.
«Многие пишут про контракт, карты таро. <...> Друзья, не будьте такими глупыми и наивными. Покажите мне этого сценариста, который смог продумать такую красивую историю, я пожму ему руку. Хотя вы правы, у этой истории есть сценарист, и это — Бог», — поставил точку Поверин.
Напомним, ранее Клава Кока официально подтвердила расставание с бойфрендом Повериным. По словам артистки, пара уже полтора месяца не общается и не живёт вместе. В июле этого года певица выложила у себя в соцсетях фотосессию в свадебном платье. По мнению экстрасенса, эти фото могли негативно отразиться на личной жизни Коки.