«Вот и подошла наша история к концу»: Бывший парень Клавы Коки впервые высказался об их расставании

Бывший возлюбленный Клавы Коки Александр Поверин впервые высказался об их расставании. По словам блогера, это было совместное решение, никто никого не бросал или изменял.

«Мы были вместе ровно 1 год и 4 месяца. Пишу с улыбкой, так как не имею ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и тёплые воспоминания. Каждый человек появляется в нашей жизни для опыта, плохого или хорошего», — поделился с подписчиками экс-бойфренд певицы.

Также Поверин уточнил, что никакого контракта между ним и Кокой не было. По его мнению, подобные высказывания смешны. Блогер также сообщил, что написал пост, чтобы закрыть вопрос. Больше об отношениях с певицей он не планирует рассказывать.