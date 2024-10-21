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21 октября, 10:19

«Чем хуже у девушки дела...»: Клава Кока подогрела слухи о расставании с бойфрендом

Клава Кока подогрела слухи о разрыве с Александром Повериным

Клава Кока. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Клава Кока. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Клава Кока в своих соцсетях подогрела слухи о расставании с Александром Повериным. Артистка сменила привычный имидж на роковой стиль.

«Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть», — подписала исполнительница кадры с новой фотосессии.

Новый образ Клавы Коки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Новый образ Клавы Коки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Романтический контент в соцсетях Коки закончился ещё в сентябре. А недавно исполнительница анонсировала первый трек с грядущего альбома. Клава пообещала рассказать историю двух бывших влюблённых, которые пытаются снова вернуться друг к другу, чтобы «согреться». Многие фанаты увидели в этом подтверждение слухов о расставании.

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Бойфренда певицы Клавы Коки Александра Поверина всё чаще видят на светских мероприятиях в одиночку, а ранее стало известно, что пара больше не живёт вместе. Сейчас Кока активно готовится к переезду в новую квартиру, но, похоже, жить в ней она будет одна. В июле этого года певица выложила у себя в соцсетях фотосессию в свадебном платье. По мнению экстрасенса, эти фото могли негативно отразиться на судьбе артистки. Мистик уверен, что подвенечным платьем Кока закрыла себе дорогу в счастливую личную жизнь.

Алена Пенчугина
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