«Чем хуже у девушки дела...»: Клава Кока подогрела слухи о расставании с бойфрендом

Романтический контент в соцсетях Коки закончился ещё в сентябре. А недавно исполнительница анонсировала первый трек с грядущего альбома. Клава пообещала рассказать историю двух бывших влюблённых, которые пытаются снова вернуться друг к другу, чтобы «согреться». Многие фанаты увидели в этом подтверждение слухов о расставании.

Бойфренда певицы Клавы Коки Александра Поверина всё чаще видят на светских мероприятиях в одиночку, а ранее стало известно, что пара больше не живёт вместе. Сейчас Кока активно готовится к переезду в новую квартиру, но, похоже, жить в ней она будет одна. В июле этого года певица выложила у себя в соцсетях фотосессию в свадебном платье. По мнению экстрасенса, эти фото могли негативно отразиться на судьбе артистки. Мистик уверен, что подвенечным платьем Кока закрыла себе дорогу в счастливую личную жизнь.