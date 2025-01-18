«Отношения будут обречены»: Психолог назвала причину любовных неудач Клавы Коки

Певица Клава Кока, как и многие другие артисты, по натуре является нарциссом, отметила психолог Марианна Абравитова, комментируя её расставание с Александром Повериным. По словам эксперта, звезда ищет в мужчинах «своё зеркальное отражение», поэтому натыкается на таких же нарциссов. В итоге отношения рушатся, ведь партнёры начинают конкурировать.

«Такие отношения, конечно, всегда будут обречены. Если она не поймёт эту внутреннюю структуру, она так и будет перебирать этих нарциссов, потому что подобное тянется к подобному и получается определённый магнитизм, который заложен в бессознательных структурах», — объяснила специалист.

Абравитова также рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Клава Кока должна вытащить свою проблему на сознательный уровень, если хочет осмыслить и побороть её. Это необходимо, чтобы построить не просто яркие, а стабильные отношения, которые станут основой для крепкой семьи.