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18 января, 14:23

«Отношения будут обречены»: Психолог назвала причину любовных неудач Клавы Коки

Психолог Абравитова: Отношения Клавы Коки распадаются из-за её нарциссизма

Клава Кока и Александр Поверин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / klavacoca

Клава Кока и Александр Поверин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / klavacoca

Певица Клава Кока, как и многие другие артисты, по натуре является нарциссом, отметила психолог Марианна Абравитова, комментируя её расставание с Александром Повериным. По словам эксперта, звезда ищет в мужчинах «своё зеркальное отражение», поэтому натыкается на таких же нарциссов. В итоге отношения рушатся, ведь партнёры начинают конкурировать.

«Такие отношения, конечно, всегда будут обречены. Если она не поймёт эту внутреннюю структуру, она так и будет перебирать этих нарциссов, потому что подобное тянется к подобному и получается определённый магнитизм, который заложен в бессознательных структурах», — объяснила специалист.

Абравитова также рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Клава Кока должна вытащить свою проблему на сознательный уровень, если хочет осмыслить и побороть её. Это необходимо, чтобы построить не просто яркие, а стабильные отношения, которые станут основой для крепкой семьи.

«В этом случае необходимо самому перестать быть нарциссом, потому что два нарцисса вместе не уживутся, они могут только конкурировать и завидовать друг другу, не более того», — заключила психолог.

Как Клава Кока сама себя прокляла, надев свадебное платье раньше времени
Как Клава Кока сама себя прокляла, надев свадебное платье раньше времени

Напомним, в конце минувшего года Клава Кока рассталась с парнем Александром Повериным. Позже звезда рассказала о причинах расставания с бойфрендом.

Борис Эльфанд
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