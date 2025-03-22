Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»
ТАСС: От России на конкурсе «Интервидение» будет выступать SHAMAN
Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото © Telegram / SHAMAN
Названо имя представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» — неожиданно им стал заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.
«Россию представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов)», — сообщили агентству.
Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предположил, что на «Интервидение» поедет кто-то из топ-5 самых популярных российских исполнителей, что, по всей вероятности, соответствует статусу SHAMANа.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин уже подписал указ о проведении конкурса «Интервидение». Музыкальный конкурс исполнителей пройдёт в Москве и Московской области. Кстати, уже более двух десятков стран подтвердили, что примут участие в конкурсе. О намерении представить свои выступления на музыкальном фестивале заявили артисты из Китая, Белоруссии, Бразилии, Азербайджана, африканских стран и государств Латинской Америки. На проведение «Интервидения» Правительство РФ уже выделило 750 миллионов рублей.