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Регион
22 марта, 07:53

Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»

ТАСС: От России на конкурсе «Интервидение» будет выступать SHAMAN

Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото © Telegram / SHAMAN

Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото © Telegram / SHAMAN

Названо имя представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» — неожиданно им стал заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

«Россию представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов)», — сообщили агентству.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предположил, что на «Интервидение» поедет кто-то из топ-5 самых популярных российских исполнителей, что, по всей вероятности, соответствует статусу SHAMANа.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин уже подписал указ о проведении конкурса «Интервидение». Музыкальный конкурс исполнителей пройдёт в Москве и Московской области. Кстати, уже более двух десятков стран подтвердили, что примут участие в конкурсе. О намерении представить свои выступления на музыкальном фестивале заявили артисты из Китая, Белоруссии, Бразилии, Азербайджана, африканских стран и государств Латинской Америки. На проведение «Интервидения» Правительство РФ уже выделило 750 миллионов рублей.

Ольга Сливченко
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