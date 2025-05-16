«Неформатный коллектив»: «Бурановские бабушки» высказались о возвращении на Евровидение

После показа на Евровидении 2025 года архивного видео с выступлением «Бурановских бабушек» творческому коллективу пришлось срочно опровергать появившиеся слухи о повторной поездке на международный музыкальный конкурс.

Художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева в беседе с изданием «Абзац» подчеркнула, что «бабушки» больше выступать на Евровидении не намерены. Она также выразила сожаление, что у организаторов конкурса «изменилось отношение к нашей стране».

«В 2012 году мы никакого давления в свой адрес не чувствовали, но теперь все покатилось под откос. Мы бы не стали участвовать повторно в фестивале. Тем более мы очень неформатный коллектив», — отметила худрук «Бурановских бабушек».