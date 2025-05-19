Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении». Вы не удивитесь
Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять SHAMAN
SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото © Life.ru
Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом сообщает Первый канал.
«Россию представит певец SHAMAN», — объявили в ходе программы «Пусть говорят».
Напомним, в прошлом году президент Владимир Путин присвоил SHAMAN звание заслуженного артиста России.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на сцене подмосковной Live Арены. Идея проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сцену Live Арены украсят выступления артистов из более чем 20 стран мира.