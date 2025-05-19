Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом сообщает Первый канал.

Shaman заявил, что Путин поднимал Россию с колен на его глазах

Shaman заявил, что Путин поднимал Россию с колен на его глазах

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на сцене подмосковной Live Арены. Идея проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сцену Live Арены украсят выступления артистов из более чем 20 стран мира.