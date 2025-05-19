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19 мая, 10:01

«Первым быть трудно, но и я не из робких»: Shaman обратился к россиянам с важным заявлением

Shaman, который представит Россию на Интервидении, поблагодарил за доверие

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал большой честью возможность представить Россию на международном песенном конкурсе Интервидение. Обращение исполнителя опубликовал фанатский Telegram-канал мероприятия.

Видео © Telegram/ «Интервидение 2025 • Фан»

«Так решила страна, и я искренне рад и благодарен за оказанное доверие. Быть первым — всегда непросто, но я не из тех, кто сдается. Уверен, мы пройдем этот путь вместе. Спасибо, я с вами», — заявил артист.

В эфире программы «Пусть говорят» он также сообщил, что будет выступать с песней на русском языке.

«Я других языков не знаю и знать не хочу. Так что да — только русский», — добавил Shaman.

Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении». Вы не удивитесь
Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении». Вы не удивитесь

Конкурс Интервидение пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Подмосковье. Идея проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Участие в Интервидении примут артисты из более чем 20 стран, включая Китай, Азербайджан и Белоруссию.

Обложка ©

Кадр из видео/Telegram/ «Интервидение 2025 • Фан»

Марина Фещенко
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