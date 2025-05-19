«Первым быть трудно, но и я не из робких»: Shaman обратился к россиянам с важным заявлением
Shaman, который представит Россию на Интервидении, поблагодарил за доверие
Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал большой честью возможность представить Россию на международном песенном конкурсе Интервидение. Обращение исполнителя опубликовал фанатский Telegram-канал мероприятия.
Видео © Telegram/ «Интервидение 2025 • Фан»
«Так решила страна, и я искренне рад и благодарен за оказанное доверие. Быть первым — всегда непросто, но я не из тех, кто сдается. Уверен, мы пройдем этот путь вместе. Спасибо, я с вами», — заявил артист.
В эфире программы «Пусть говорят» он также сообщил, что будет выступать с песней на русском языке.
«Я других языков не знаю и знать не хочу. Так что да — только русский», — добавил Shaman.
Конкурс Интервидение пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Подмосковье. Идея проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Участие в Интервидении примут артисты из более чем 20 стран, включая Китай, Азербайджан и Белоруссию.
Кадр из видео/Telegram/ «Интервидение 2025 • Фан»