«Эстония была наименее кринжовой»: Милонов прошёлся по тройке победителей «Евровидения»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал крайне негативное мнение о финале международного конкурса «Евровидение-2025», назвав его «громким ужасом». Парламентарий выразил удовлетворение тем, что Россия не участвует в этом «содоме», сообщает «Газета.ru».

По словам Милонова, всем трём призерам конкурса абсолютно не хватает музыкального слуха, и их выступления были крайне неудачными. Особое неприятие у депутата вызвал победитель из Австрии JJ, которого он назвал «писклявым существом» без интересной мелодии или манеры исполнения, посчитав, что лучше и вовсе заканчивать с пением.

Нелестно парламентарий отозвался и о других участниках. Израильскую исполнительницу, занявшую второе место, он посчитал совершенно лишённой вокальных данных. Участника из Эстонии Томми Кэша, ставшего третьим, депутат назвал «непрофессиональным придурочным» человеком, отметив при этом, что он был «наименее кринжовым» из тройки «недоразумений».

«Честно говоря, слава богу, что наконец-то наши музыкальные чиновники осознали, что туда не надо нам ездить. Мы долго просили, долго умоляли не посылать наших певцов в этот содом. Ну, все хорошо — не посылаем больше. И не надо. Пусть этот ад будет у Украины, у других стран, только не у нас», — сказал Милонов.