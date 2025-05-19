Иосиф Пригожин раскрыл, кто мог бы представить Россию на Интервидении кроме Shaman

Певец Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе Интервидение, хотя он уже является сложившейся звездой. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что вместо Дронова на конкурс нужно было отправлять певицу Татьяну Куртукову, известную по хиту «Матушка».

В беседе с «Радио 1» Пригожин отметил, что Куртукова уже снискала славу, однако неизвестно до конца, каков формат конкурса. Также продюсер, говоря о кандидатуре Дронова, задался вопросом, согласуется ли статус артиста с уровнем мероприятия.

По словам Пригожина, данный конкурс не должен соприкасаться с политикой. В Интервидении должны участвовать также американские и европейские артисты, пояснил он. Продюсер считает, что России нужен прорыв в отношениях между гражданами других стран. Кроме того, по его словам, нельзя позволять вытирать о нас ноги. Также Пригожин дополнил, что пока точный формат конкурса неизвестен, поэтому невозможно сделать точные прогнозы об успехе мероприятия.