Иосиф Пригожин раскрыл, кто мог бы представить Россию на Интервидении кроме Shaman
Продюсер Пригожин: Певица Куртукова могла бы выступить на Интервидении от России
Ярослав Дронов и Иосиф Пригожин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me, prigozhin_iosif
Певец Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе Интервидение, хотя он уже является сложившейся звездой. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что вместо Дронова на конкурс нужно было отправлять певицу Татьяну Куртукову, известную по хиту «Матушка».
«Татьяна Куртукова. <…> Я рад, что SHAMAN будет выступать на этом конкурсе. Но в качестве кого? Для меня, например, SHAMAN — сложившаяся звезда. Зачем SHAMAN конкурс?» — задался вопросом продюсер.
В беседе с «Радио 1» Пригожин отметил, что Куртукова уже снискала славу, однако неизвестно до конца, каков формат конкурса. Также продюсер, говоря о кандидатуре Дронова, задался вопросом, согласуется ли статус артиста с уровнем мероприятия.
«Я считаю, что Интервидение имеет право быть конкурсом мирового уровня, и когда SHAMAN представляет конкурс мирового уровня, это один вопрос. <…> Для того чтобы определить исполнителя, представляющего государство, нужно понимать условия конкурса, правила игры этого конкурса, кто участвует, как участвует» — подчеркнул продюсер.
По словам Пригожина, данный конкурс не должен соприкасаться с политикой. В Интервидении должны участвовать также американские и европейские артисты, пояснил он. Продюсер считает, что России нужен прорыв в отношениях между гражданами других стран. Кроме того, по его словам, нельзя позволять вытирать о нас ноги. Также Пригожин дополнил, что пока точный формат конкурса неизвестен, поэтому невозможно сделать точные прогнозы об успехе мероприятия.
Напомним, ранее стало известно, что Россию на Интервидении будет представлять SHAMAN. Конкурс пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Подмосковье. Идея проведения мероприятия была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Участие в Интервидении примут артисты из более чем 20 стран, включая Китай, Азербайджан и Белоруссию. Сам Ярослав Дронов поблагодарил россиян за доверие.