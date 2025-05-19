Стало известно, кто представит Белоруссию на Интервидении

Певица Анастасия Кравченко представит Белоруссию на международном музыкальном конкурсе Интервидение, который состоится 20 сентября в России. Как сообщает пресс-служба конкурса, она победила в открытом отборе, получив большинство голосов жюри.

«Белоруссия определилась с участницей! На сцену Live Arena в Москве выйдет Анастасия Кравченко — яркая звезда новой белорусской музыки!» — сказано в сообщении.

Кравченко — популярная и востребованная артистка, чьё творчество находит отклик у миллионов. Она завоевала признание на международных вокальных конкурсах, покорила зрителей в проектах «X-Фактор. Беларусь» и «Залетай в тренды». Трижды удостоена премий «Песня года Беларуси» и «Новая песня года» в Москве. Подтверждением её успеха служат платиновый диск, золотая кнопка YouTube и многомиллионная армия подписчиков.