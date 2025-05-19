Стало известно, кто представит Белоруссию на Интервидении
Певица Настя Кравченко представит Белоруссию на Интервидении
Анастасия Кравченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastasiicamusic
Певица Анастасия Кравченко представит Белоруссию на международном музыкальном конкурсе Интервидение, который состоится 20 сентября в России. Как сообщает пресс-служба конкурса, она победила в открытом отборе, получив большинство голосов жюри.
«Белоруссия определилась с участницей! На сцену Live Arena в Москве выйдет Анастасия Кравченко — яркая звезда новой белорусской музыки!» — сказано в сообщении.
Кравченко — популярная и востребованная артистка, чьё творчество находит отклик у миллионов. Она завоевала признание на международных вокальных конкурсах, покорила зрителей в проектах «X-Фактор. Беларусь» и «Залетай в тренды». Трижды удостоена премий «Песня года Беларуси» и «Новая песня года» в Москве. Подтверждением её успеха служат платиновый диск, золотая кнопка YouTube и многомиллионная армия подписчиков.
Российским участником Интервидения, как ранее сообщал Life.ru, станет Shaman. Информация о его песне пока не разглашается. Участие в конкурсе примут артисты из более чем 20 стран, включая Китай и Азербайджан.