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Регион
19 мая, 12:47

Стало известно, кто представит Белоруссию на Интервидении

Певица Настя Кравченко представит Белоруссию на Интервидении

Анастасия Кравченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastasiicamusic

Анастасия Кравченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastasiicamusic

Певица Анастасия Кравченко представит Белоруссию на международном музыкальном конкурсе Интервидение, который состоится 20 сентября в России. Как сообщает пресс-служба конкурса, она победила в открытом отборе, получив большинство голосов жюри.

«Белоруссия определилась с участницей! На сцену Live Arena в Москве выйдет Анастасия Кравченко — яркая звезда новой белорусской музыки!» — сказано в сообщении.

Кравченко — популярная и востребованная артистка, чьё творчество находит отклик у миллионов. Она завоевала признание на международных вокальных конкурсах, покорила зрителей в проектах «X-Фактор. Беларусь» и «Залетай в тренды». Трижды удостоена премий «Песня года Беларуси» и «Новая песня года» в Москве. Подтверждением её успеха служат платиновый диск, золотая кнопка YouTube и многомиллионная армия подписчиков.
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Российским участником Интервидения, как ранее сообщал Life.ru, станет Shaman. Информация о его песне пока не разглашается. Участие в конкурсе примут артисты из более чем 20 стран, включая Китай и Азербайджан.

Наталья Демьянова
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