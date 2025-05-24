«Первая любовь»: Shaman выпустил новый трек ко дню последнего звонка
Shaman выпустил песню «Первая любовь», приуроченную ко дню последнего звонка
Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Telegram / SHAMAN
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сделал подарок выпускникам, выпустив песню «Первая любовь» и клип на неё в день последнего звонка. Этим событием он поделился в своём телеграм-канале.
«Во всех школах сегодня звучат последние звонки — волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню «Первая любовь» и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь», — написал Дронов.
По словам исполнителя, песня и клип доступны для прослушивания и просмотра на основных цифровых платформах.
А ранее Life.ru сообщал, что российским участником Интервидения станет Shaman. О его песне пока ничего не известно. В конкурсе будут участвовать артисты из более чем 20 стран, включая Китай и Азербайджан.