«Первая любовь»: Shaman выпустил новый трек ко дню последнего звонка

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сделал подарок выпускникам, выпустив песню «Первая любовь» и клип на неё в день последнего звонка. Этим событием он поделился в своём телеграм-канале.

«Во всех школах сегодня звучат последние звонки — волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню «Первая любовь» и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь», — написал Дронов.

По словам исполнителя, песня и клип доступны для прослушивания и просмотра на основных цифровых платформах.