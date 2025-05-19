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19 мая, 13:19

«Ленинград» выпустил песню, посвящённую 100-летнему юбилею «Зенита»

Музыкальный коллектив «Ленинград». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ leningrad_shnurov

Музыкальный коллектив «Ленинград». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ leningrad_shnurov

В честь векового юбилея «Зенита» и в знак любви к Санкт-Петербургу группа «Ленинград» представила свою новую композицию. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального коллектива.

«Фие100» я посвящаю моему родному городу и клубу «Зенит», которому в этом году 100 лет. Жизнь в Питере настолько многопланова и зачастую абсурдна, что я уверен в том, что ещё многие художники будут пытаться поймать тот неуловимый и необъятный феномен под названием Петербургский стиль», — приводит РИА «Новости» слова лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова.

В 2025 году петербургский «Зенит» будет праздновать 100 лет со дня основания. Юбилейные торжества состоятся 25 мая, в день, когда клуб был официально учреждён в 1925 году.

Поздравления болельщиков ФК «Зенит» с юбилеем показывают во время матчей команды
Поздравления болельщиков ФК «Зенит» с юбилеем показывают во время матчей команды

А ранее Life.ru сообщал, что работающему в «Зените» экс-капитану сборной Украины пригрозили тюрьмой на родине. Прокуратура Незалежной возбудила дело в отношении Анатолия Тимощука «за содействие России».

Мария Любицкая
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