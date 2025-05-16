Работающему в «Зените» экс-капитану сборной Украины пригрозили тюрьмой на родине

Бывшему капитану сборной Украины по футболу Анатолию Тимощуку предъявлено подозрение в содействии России. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года Тимощук выступал в роли ассистента главного тренера российского клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга и участвовал в товарищеском матче, во время которого участники помогали собирать средства для поддержки российских военных подразделений.

Речь идёт об аукционе, который прошёл после матча между «Зенитом» и казахстанским клубом «Кайрат». Организаторы заявляли, что собранные деньги предназначены для жителей Курской области, пострадавших в результате боевых действий после наступления ВСУ на этот регион. В то же время, о помощи военным организаторы не упоминали.