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Регион
16 мая, 20:02

Работающему в «Зените» экс-капитану сборной Украины пригрозили тюрьмой на родине

Прокуратура Украины возбудила дело в отношении экс-капитана сборной Тимощука

Анатолий Тимощук. Обложка © Wikipedia / Кирилл Венедиктов

Анатолий Тимощук. Обложка © Wikipedia / Кирилл Венедиктов

Бывшему капитану сборной Украины по футболу Анатолию Тимощуку предъявлено подозрение в содействии России. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года Тимощук выступал в роли ассистента главного тренера российского клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга и участвовал в товарищеском матче, во время которого участники помогали собирать средства для поддержки российских военных подразделений.

Речь идёт об аукционе, который прошёл после матча между «Зенитом» и казахстанским клубом «Кайрат». Организаторы заявляли, что собранные деньги предназначены для жителей Курской области, пострадавших в результате боевых действий после наступления ВСУ на этот регион. В то же время, о помощи военным организаторы не упоминали.

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Александра Мышляева
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