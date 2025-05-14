Предприимчивая украинская географичка тайно вывозила призывников из страны за 16 тысяч долларов
На Украине задержали учительницу, незаконно вывозившую призывников через границу
Задержанная учительница географии, перевозившая украинских призывников. Фото © УВВБ Украины
На Украине учительница географии из Винницкой области в свободное от работы время решила заработать, организовав незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу. За свои услуги она просила 16 тысяч долларов, сообщил в социальный сетях Могилёв-Подольский пограничный отряд.
Задержание украинской учительницы географии, перевозившей призывников. Фото © УВВБ Украины
«Вместо своих прямых обязанностей учить детей она решила использовать знания в незаконной деятельности. По данным следствия, женщина осуществляла поиск клиентов, проводила инструктаж и координировала маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска», — говорится в сообщении.
Женщину задержали в момент получения денег. При обыске у неё обнаружили и изъяли купюры, а также блокноты с записями, мобильные телефоны и автомобиль, на котором она перевозила призывников.
Желающих заплатить круглую сумму, чтобы избежать призыва в ряды ВСУ, на Украине достаточно. Так, ранее пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко, который воевал в районе Великой Новосёлки в ДНР, рассказал, что мужчинам призывного возраста для побега с Украины и от участия в боевых действиях необходимо заплатить около 10 тысяч долларов. Причём в ряде случаев платят напрямую ТЦК, чтобы скрыться с радаров.