Предприимчивая украинская географичка тайно вывозила призывников из страны за 16 тысяч долларов

На Украине учительница географии из Винницкой области в свободное от работы время решила заработать, организовав незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу. За свои услуги она просила 16 тысяч долларов, сообщил в социальный сетях Могилёв-Подольский пограничный отряд.

Задержание украинской учительницы географии, перевозившей призывников. Фото © УВВБ Украины

«Вместо своих прямых обязанностей учить детей она решила использовать знания в незаконной деятельности. По данным следствия, женщина осуществляла поиск клиентов, проводила инструктаж и координировала маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска», — говорится в сообщении.

Женщину задержали в момент получения денег. При обыске у неё обнаружили и изъяли купюры, а также блокноты с записями, мобильные телефоны и автомобиль, на котором она перевозила призывников.