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14 мая, 14:47

Предприимчивая украинская географичка тайно вывозила призывников из страны за 16 тысяч долларов

На Украине задержали учительницу, незаконно вывозившую призывников через границу

Задержанная учительница географии, перевозившая украинских призывников. Фото © УВВБ Украины

Задержанная учительница географии, перевозившая украинских призывников. Фото © УВВБ Украины

На Украине учительница географии из Винницкой области в свободное от работы время решила заработать, организовав незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу. За свои услуги она просила 16 тысяч долларов, сообщил в социальный сетях Могилёв-Подольский пограничный отряд.

Задержание украинской учительницы географии, перевозившей призывников. Фото © УВВБ Украины

Задержание украинской учительницы географии, перевозившей призывников. Фото © УВВБ Украины

«Вместо своих прямых обязанностей учить детей она решила использовать знания в незаконной деятельности. По данным следствия, женщина осуществляла поиск клиентов, проводила инструктаж и координировала маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска», — говорится в сообщении.

Женщину задержали в момент получения денег. При обыске у неё обнаружили и изъяли купюры, а также блокноты с записями, мобильные телефоны и автомобиль, на котором она перевозила призывников.

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Желающих заплатить круглую сумму, чтобы избежать призыва в ряды ВСУ, на Украине достаточно. Так, ранее пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко, который воевал в районе Великой Новосёлки в ДНР, рассказал, что мужчинам призывного возраста для побега с Украины и от участия в боевых действиях необходимо заплатить около 10 тысяч долларов. Причём в ряде случаев платят напрямую ТЦК, чтобы скрыться с радаров.

Мария Любицкая
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